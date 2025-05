Dropbox booste un peu plus son moteur de recherche à l’IA

Le moteur de recherche de Dropbox, Dash, peut désormais explorer des contenus vidéo, image et audio (y compris hors de Dropbox). Par exemple, des contenus hébergés dans Outlook, la suite Adobe, Canva ou Slack.

Ces fonctionnalités, dévoilées la semaine passée, s’appuient sur plusieurs intelligences artificielles comme Pixtral de Mistral ou les API d’OpenAI.

Les plateformes de partage de fichiers et de contenus comme Dropbox, Box ou Egnyte ont chacune trouvé leur marché, même si elles se disputent certains clients, constate Alan Pelz-Sharpe, fondateur du cabinet d’analystes Deep Analysis. Box ciblerait plus les grandes entreprises. Egnyte s’est constitué un « public fidèle » auprès des architectes et des ingénieurs grâce à sa gestion efficace de très gros fichiers. Quant à Dropbox, il est connu comme solution pour PMEs.

Cela étant, pour l’analyste, ces capacités de recherche remettraient Dropbox au niveau de ses concurrents. Egnyte et Box proposaient déjà des recherches « mixtes » au-delà des fichiers qu’ils stockent. « C’est un changement de paradigme majeur », souligne-t-il, alors que les éditeurs pensaient autrefois leurs plateformes comme des jardins clos.

Par exemple, dans Dropbox, un utilisateur peut interroger une transcription Zoom pour retrouver les décisions prises lors d’une réunion ou vérifier l’avancement d’un projet dans Jira.

« Les éditeurs ont compris qu’aucun dépôt ne centralisera tout », poursuit Alan Pelz-Sharpe. « Une partie restera on-prem, une autre dans un cloud hybride ou privé, une autre encore dans le cloud public. Les contenus sont disséminés. Et cela ne changera pas. »

Dropbox Dash organise les requêtes autour de la recherche et de la génération de contenus.