Virtualisation de données : Denodo en quête de simplification

L’éditeur installé à Palo Alto avait présenté la précédente version majeure (8,0) de sa plateforme en 2020. Depuis, il a apporté suffisamment de modifications pour justifier un saut de version.

Dernièrement, il s’est penché sur l’amélioration de son moteur de virtualisation Virtual DataPort, sur l’intégration en préversion de l’IA générative dans sa solution, sur la gestion des coûts des plateformes et des bases de données auxquelles sa solution se connecte, ainsi que sur la mise à disposition en libre-service de son outil et sur la gestion des rôles et des accès.

Favoriser l’adoption des métiers

L’éditeur poursuit sur cette lancée avec Denodo 9 et met l’accent sur une plus grande simplicité d’utilisation. De fait, la plateforme de virtualisation de données est habituellement manipulée par des ingénieurs de données ou des habitués des outils ELT/ETL. Mais avec l’adoption multiforme de la philosophie Data Mesh, les entités métiers et les rôles qui les composent sont voués à gagner en autonomie.

Aussi, il faut bien que les métiers puissent manipuler les produits de données constituées avec la couche de data virtualization. En ce sens, Denodo propose un wizard de préparation dans son catalogue de données. L’assistant WYZIWYG doit simplifier la création de filtres et de transformations sur des produits de données sans avoir nécessairement besoin de manipuler le DSL VizQL. Par ailleurs, depuis le Data Catalog accessible avec l’offre Enterprise, Denodo fournit des recommandations de transformations et de filtres issues de l’historique d’utilisation de l’utilisateur. Il est également possible de consulter les vues associées à une base de données et leur association. En parallèle, les administrateurs obtiennent davantage de logs sur l’activité des utilisateurs concernant la modification des vues, des tags, des catégories sans avoir à déployer un module supplémentaire, comme par le passé.

En outre, une nouvelle page d’accueil intégrée au Design Studio doit simplifier « l’accès aux ressources et actions les plus communes afin d’accélérer l’enrôlement des nouveaux utilisateurs ». Design Studio intègre par défaut les templates pour requêter des sources de données SaaS (Dynamics 365, Marketo, Google Analytics, etc.).