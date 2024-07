Sécurité cloud : Alphabet négocie une acquisition à 23 milliards de dollars

Alphabet, la société mère de Google, est en pourparlers avancés pour acquérir la startup israélienne de cybersécurité Wiz, pour environ 23 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal.

Si cet accord se concrétise, il s’agira de la plus grande acquisition jamais réalisée par Alphabet ainsi que de la plus grande sortie de l’histoire de l’IT israélienne.

Il y a deux mois, Wiz – une « décacorne » de la sécurité cloud – a annoncé avoir levé 1 milliard de dollars, la valorisant à 12 milliards de dollars, et portant le total des fonds levés par l’entreprise à 1,9 milliard de dollars.

Ce dernier tour de table a été mené par Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners et Thrive Capital, avec la participation de Greylock, Wellington Management, et des investisseurs existants tels que Cyberstarts, Greenoaks, Howard Schultz, Index Ventures, Salesforce Ventures et Sequoia Capital.

Ce tour de table historique dans la technologie israélienne a suivi l’acquisition par Wiz de la startup israélienne Gem Security, un fournisseur de Cloud Detection and Response (CDR) – ou détection et réponse aux menaces dans les environnements cloud.

Il s’agissait de la deuxième acquisition de Wiz depuis sa création en 2020, après avoir acquis la startup israélienne Raftt, une plateforme de collaboration pour développeurs en mode cloud, en décembre dernier.

Wiz a développé une plateforme de protection des applications cloud-natives (CNAPP). En novembre dernier, la jeune pousse a revendiqué la place de première à proposer une gestion de la posture de sécurité (CSPM) augmentée par l’intelligence artificielle.

Wiz a été fondée par le PDG Assaf Rappaport, le CTO Ami Luttwak, le vice-président produit Yinon Costica, et le vice-président R&D Roy Reznik. Tous trois sont passés chez Adallom.

Adallom, acquis par Microsoft en juillet 2015 pour 320 millions de dollars, a joué un rôle crucial dans le développement du service Cloud App Security de Microsoft. Ce service permet de surveiller et de contrôler l’utilisation des applications SaaS au sein des entreprises. À la suite de cette vente, Assaf Rappaport avait occupé le poste de directeur général de la R&D chez Microsoft Israël.