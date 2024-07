Citroën fait monter ChatGPT dans ses voitures

Dans la grande famille Stellantis, Peugeot avait mis un tigre dans ses moteurs. Citroën, lui, va mettre du tchat dans ses cockpits avec ChatGPT.

À partir d’aout, ce « ChatGPT Navigation Assistance » équipera les C4, C4 X, C5 X, Berlingo et SpaceTourer pour les véhicules particuliers, et Berlingo Van et Jumpy pour les utilitaires. Le but du constructeur avec l’intelligence artificielle générative d’OpenAI est de rendre « la reconnaissance vocale encore plus fluide et naturelle ».

ChatGPT sera intégré dans le système d’infodivertissement. L’IA sera donc prioritairement utilisée pour le « confort à bord » (sic). Elle sera « un compagnon de voyage », qui pourra, par exemple, donner des informations historiques ou des conseils sur quoi faire dans une ville, illustre Citroën

« Cela peut être un professionnel qui cherche un conseil sur un sujet précis, un retraité qui souhaite organiser la visite d’un musée, un couple qui cherche un hôtel ou quel vin pour accompagner un poisson », liste Citroën. Le constructeur évoque également la possibilité de raconter des contes pour endormir les enfants, de suggérer des playlists et même de demander des recettes.

On le voit, il s’agit en premier lieu d’un outil pour les passagers. « Sur les longs trajets, ChatGPT métamorphose le temps en voiture en opportunités d’apprentissage et de divertissement » vante la filiale de Stellantis.

Des usages d’assistance au quotidien sont aussi évoqués comme faire une liste de course ou demander à trouver un magasin aux alentours.

Enfin, usage plus axé sur le conducteur, la couche sémantique améliorée du cockpit permettra de demander, en langage naturel, d’ajuster la température ou de naviguer vers une destination (par exemple vers des aires de repos avec des installations adaptées aux familles).

Tout cela « sans quitter la route des yeux », insiste Citroën. Il sera en effet possible d’activer l’assistant en appuyant sur un bouton (au volant ou sur l’écran tactile) ou en lui parlant (« Hello Citroën »).