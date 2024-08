Ransomware : les musées de la RMN-Grand Palais frappés par une cyberattaque

Ce lundi 5 août au soir, nos confrères du Parisien révèlent l’information : le Grand Palais et plusieurs autres musées sont victimes d’une cyberattaque avec rançongiciel.

« Dans la nuit du 3 au 4 août 2024, le directeur des systèmes d’information du site du Grand Palais a observé une activité inhabituelle dans les systèmes informatiques et a donné l’alerte qu’une attaque par rançongiciel était en cours », indiquent-ils ainsi.

Nos confrères mentionnent également Le Louvre parmi les musées affectés. Ils seront contredits par la suite, jusque par le directeur de cabinet du musée, sur X (anciennement Twitter). Et ce n’est pas une surprise.

Pour avoir un impact aussi large, à partir du Grand Palais, la cyberattaque a dû toucher la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais, la RMN-GP. Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) sous la tutelle du ministère de la Culture.

La RMN-Grand Palais gère directement le Grand Palais ainsi que le musée du Luxembourg et intervient auprès de ceux de Cluny, d’Archéologie nationale, et de la Maison Bonaparte, ou encore des musées nationaux de préhistoire, Marc-Chagall, Fernand-Léger, etc. sans compter plusieurs châteaux et palais.