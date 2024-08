Sécurité des environnements Active Directory : Netwrix rachète PingCastle

Faut-il encore présenter PringCastle, l’un des incontournables outils d’audit et d’aide à la sécurisation des environnements Active Directory ?

L’assureur Stoïk l’utilise pour son service Protect, avec l’analyse de l’environnement Active Directory afin de fournir les chemins d’attaque et identifier les faiblesses. Il est loin d’être le seul et même les cybercriminels le connaissent, de même que BloodHound.

Dans un communiqué de presse, Steve Dickson, CEO de Netwrix, rappelle que « les cybercriminels peuvent exploiter les vulnérabilités, élever les privilèges d’accès et compromettre les systèmes et les applications par le biais d’Active Directory et d’Entra ID. C’est pourquoi il est indispensable de sécuriser ces éléments de l’infrastructure IT pour protéger les entreprises contre les cybermenaces ».

Et d’assurer que, « en collaboration avec PingCastle, nous continuerons à aider nos clients à atténuer les risques et l’impact des compromissions de données dont les conséquences peuvent être dévastatrices, qu’il s’agisse d’exfiltration de données, de prise de contrôle de systèmes, d’attaques de ransomware ou de baisse de la productivité ».

De son côté, Vincent Le Toux, fondateur de PingCastle, voit dans cette opération l’ouverture d’un « nouveau chapitre exaltant pour deux entreprises qui partagent le même objectif : faire en sorte que leurs clients soient mieux protégés demain contre les cybermenaces qu’ils ne le sont aujourd’hui ».

Dans une publication, sur X (anciennement Twitter), il relève que « PingCastle a toujours été un exercice d'équilibre entre l'aspect commercial et mon travail communautaire. Joindre mes forces à celles de Netwrix était la meilleure chose à faire pour continuer sur cette tendance, avec eux se concentrant sur le côté commercial ».

Cette acquisition ne manque pas d’en rappeler une autre, sur le même thème de la sécurité des environnements Active Directory : celle d’Alsid, jeune pousse française née en 2016, par Tenable, début 2021.