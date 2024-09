Elasticsearch et Kibana « à nouveau open source »

Elastic fait-il machine arrière ? C’est en tout cas ce que laisse penser le titre d’un blog écrit de la main de Shay Banon, fondateur et CTO d’Elastic : « Elasticsearch is open source, again ». Ici, la traduction la plus juste (et c’est important) serait « Elasticsearch est à nouveau open source ».

Dans ce billet publié le 29 août, Shay Bannon annonce que les versions communautaires de la base de données NoSQL Elasticsearch et de son module de visualisation de données Kibana seront disponibles suivant une nouvelle modalité, c’est-à-dire sous la licence AGPLv3.

Pour rappel, au début de l’année 2021, Elastic avait décidé de troquer sa licence Apache 2.0 pour un double mécanisme s’appuyant sur la SSPL (Service Side Public License) – mise sur pied par MongoDB – et sur une licence maison ELv2, basée sur la BSD.

L’affrontement avec AWS, un lointain souvenir ?

Comme son concurrent MongoDB en 2018, Elastic avait opté pour des licences propriétaires permissives, afin, selon les dires de ses dirigeants, de contrer la cannibalisation de son offre par AWS.

En conséquence, AWS a mené la conception d’un fork d’Elasticsearch, OpenSearch, et a renommé les produits auparavant affublés de la marque Elasticsearch.

Plus de trois ans plus tard, Shay Banon semble considérer qu’AWS est investi dans le développement d’OpenSearch et que le partenariat commercial avec le géant du cloud s’avère suffisamment solide pour réintroduire une variante open source de ses produits phares.

« J’ai toujours espéré qu’il se passerait assez de temps pour que nous puissions nous sentir en sécurité et redevenir un projet open source – et c’est enfin le cas », avance Shay Banon.

Les variantes AGPL des versions communautaires d’Elasticsearch et de Kibana seront indiscutablement qualifiables d’open source. Cette licence est reconnue et approuvée par l’Open Source Initiative (OSI), la fondation chargée de définir dans quelles conditions un logiciel peut être considéré comme ouvert et libre. Mais l’AGPLv3 n’est pas Apache 2.0.

L’AGPLv3 est une licence copyleft dite « forte » qui impose que toute modification du code disponible « publiquement » (même déployé sur un serveur) reste sous la même licence. C’est également la condition sine qua non à toute distribution de copies ou de variantes du projet. En clair, la contribution au code peut être perçue comme contraignante, puisque tous les paquets sont affectés par la licence. Les plus observateurs remarqueront qu’il n’y a pas de grande différence avec la SSPL. C’est normal : l’AGPLv3 en est la source d’inspiration.

« Il semble qu’Elastic veuille retrouver son statut et sa stature d’entreprise open source, tout en conservant la pleine propriété du projet. » Dotan HorovitsAmbassadeur pour la CNCF

Dans le cas d’Elastic, il s’agit d’une troisième licence pour les versions communautaires d’Elasticsearch et de Kibana. En effet, les deux projets demeurent disponibles dans leurs variantes ELv2 et SSPL. Précisons que les librairies annexes demeurent sous licence Apache 2.0.

« Il semble qu’Elastic veuille retrouver son statut et sa stature d’entreprise open source, tout en conservant la pleine propriété du projet », considère Dotan Horovits, ambassadeur pour la CNCF, sur LinkedIn.