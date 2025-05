Base de données : Redis retourne à l’open source

Pour rappel, Redis a dévoilé au mois de mars 2024 l’abandon de la licence BSD-3 pour contrer les offres des hyperscalers basées sur sa technologie.

Plus précisément, Rowan Trollope, CEO de Redis, rappelle que contrairement à MongoDB et Elastic, l’éditeur a d’abord crée Redis Stack avec l’intention de maintenir une édition entreprise séparée de Redis Core (Community Edition, désormais nommé Redis Open Source). Puis, en mars, la décision avait été prise de passer cette édition communautaire sous licence SSPL.

Une décision qui avait vécu par certains contributeurs comme une trahison.

« Notre objectif a été atteint -AWS et Google maintiennent désormais leur propre fork – mais ce changement a nui à nos relations avec la communauté Redis », reconnaît Rowan Trollope.

Quatre ans plus tôt, Salvatore Sanfilippo - aka « Antirez » -, créateur et mainteneur « Benevolent Dictator for Life » de la base de données avait quitté son poste et laissait, sur le papier, la place à une gouvernance plus ouverte. L’année dernière, Antirez a rejoint Redis en tant que membre des relations développeurs pour, entre autres, retrouver cette confiance auprès des contributeurs.

Redis 8 : plus complète, plus ouverte Salvatore Sanfilippo, Benjamin Renaud, CTO de Redis et les développeurs principaux ont impulsé des changements de licence et techniques. D’abord, le choix de la licence montre que Redis suit la voie d’Elastic. Ces deux éditeurs sont revenus à l’open source à travers l’AGPLv3, car c’est une licence copyleft « forte ». Toute modification du code disponible publiquement doit rester sous la même licence. Pas de surprise ici : SSPL est une déclinaison propriétaire de l’AGPLv3. Ensuite, des fonctionnalités présentes dans Redis Stack sont incorporées dans Redis 8, dont la pris en charge de JSON, des time series, des types de données probabilistes et le Redis Query Engine, qui permet de retrouver les données par contenu et non par clé. Redis 8 introduit également en préversion les « vector sets ». « Vector set étend le concept de sorted sets [qui permet d’attribuer un score à des chaînes de caractères uniques rassemblées dans une collection, N.D.L.R] pour permettre le stockage et l’interrogation de vecteurs à haute dimension ». Cela améliorerait la pertinence de Redis pour la recherche sémantique et les systèmes de recommandation. « Vector set complète la capacité de recherche vectorielle existante intégrée dans Redis Query Engine », assure l’éditeur. Redis 8 dispose également de gains de performance, notamment une hausse des débits de 112 % sur un CPU Intel grâce à une implémentation revue du multithreading. Un nouveau mécanisme de réplication ferait baisser la consommation de mémoire vive de 35 % lors de cette phase. Le moteur Redis Query Engine serait 16 fois plus rapide qu’auparavant. Par ailleurs, le mécanisme de listes de contrôle d’accès a été amélioré pour gagner en granularité afin de bloquer certaines commandes ou certains accès aux données aux usagers. Bref, l’éditeur entend prouver que la version open source de Redis n’est pas tronquée. D’autant que les nouvelles fonctionnalités disponibles dans Redis Open Source ne sont pas encore accessible dans ses autres offres. Elles le seront plus tard cette année.

« Trop peu, trop tard » ? Mais n’est-ce pas trop tard pour la communauté ? « Mon opinion est que l’AGPL représente un bon équilibre en matière de protection de Redis inc. contre ce qu’ils perçoivent comme des tactiques commerciales déloyales de la part des fournisseurs de services en cloud », écrit Roman Lakovlev, ingénieur logiciel chez GitHub, sur LinkedIn. « Redis aurait dû passer à l’AGPL (au lieu de la SSPL) à partir de sa licence BSD, et éviter tout ce drame et ces bifurcations ». Si Redis se satisfait du fait qu’AWS, Google ou encore Oracle soutiennent le développement du projet open source Valkey (BSD-3), le fork de Redis 7.2.4 bénéficie du soutien de la Linux Foundation et d’une communauté grandissante. « Valkey gagne beaucoup de terrain. Redis a donc dû revenir à l’open source », comprend Avinash Pandey, ingénieur logiciel chez Microsoft. « Mais je suppose que le mal est fait », affirme-t-il. « Le changement de licence d’un point de vue purement open source, c’est trop peu et trop tard — la confiance est déjà rompue », assure de son côté, Dor Serero, principal architect chez Microsoft. « Je pense que le plus grand avantage de Valkey par rapport à Redis est qu’il est soutenu par la Fondation Linux, ce qui en fait essentiellement un projet open source “pour toujours” ».