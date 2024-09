Lois sur l’IA : le Sénat américain mise sur l’innovation plutôt que sur les sanctions

IA : Huit projets de loi soumis au Sénat américain

Voilà les projets que les sénateurs américains prévoient d’examiner dans les prochains mois.

AI Research, Innovation and Accountability Act (loi sur la recherche, l’innovation et la responsabilité en matière d’IA)

Ce projet de loi vise à mettre en place un cadre pour l’innovation et la responsabilité en matière d’IA, y compris l’élaboration de normes de provenance et d’authenticité des données pour le contenu en ligne généré par des auteurs humains et des systèmes d’IA. Il prévoit aussi des exigences de divulgation et de transparence pour les entreprises qui utilisent l’IA pour prendre des décisions en matière de logement, d’emploi, d’assurance ou de crédit qui ont un impact significatif sur les individus. Le projet de loi comprend des dispositions d’application, de sorte que si les entités couvertes ne se conforment pas aux exigences du projet de loi, elles pourraient se voir infliger des sanctions financières.

Validation and Evaluation for Trustworthy AI Act (validation et évaluation pour une intelligence artificielle digne de confiance)

Le Sénat propose que le directeur du NIST orchestre la création de lignes directrices que les entreprises adopteraient volontairement pour tester et évaluer des systèmes d’IA en fonction de critères d’assurance internes et externes ainsi que des cas d’usage spécifiques.

Future of AI Innovation Act (loi sur l’innovation dans le domaine de l’IA)

Ce projet de loi utiliserait l’Institut américain de sécurité de l’IA (U.S AI Institute), hébergé au sein du NIST et créé à la suite du décret du président Joe Biden sur l’IA publié en 2023, pour aider les agences fédérales à travailler avec le secteur privé afin d’établir des normes volontaires en matière d’IA et des outils d’évaluation des modèles pour soutenir la recherche et le développement dans le domaine de l’IA.

National Science Foundation AI Education Act

Ici, certains sénateurs imaginent que la Fondation Nationale pour la Science (NSF) puisse accorder des bourses dans le but de stimuler l’éducation et la formation en matière d’IA.

Creating Resources for Every American to Experiment with AI Act (loi sur la création de ressources pour que chaque Américain puisse expérimenter l’IA)

Ce projet de loi vise à établir officiellement le National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR), qui est actuellement un projet pilote mené par la NSF pour créer une infrastructure de recherche nationale pour une innovation responsable en matière d’IA. Il élargirait l’accès aux données et aux ressources informatiques pour l’entraînement des modèles d’IA, ce à quoi, selon le projet de loi, les grandes entreprises technologiques n’ont généralement accès qu’à titre exceptionnel.

Testing and Evaluation Systems for Trusted AI Act (loi sur les systèmes de tests et d’évaluations pour une IA fiable)

Ce projet de loi vise à améliorer la mise en place par le NIST de bancs d’essai utilisés pour développer et évaluer des systèmes d’IA fiables, et à améliorer la coordination interinstitutionnelle dans le développement de ces bancs d’essai.

Small Business Training Act (loi sur la formation des petites entreprises à l’IA)

Ce projet de loi demande à la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, de mettre au point des outils et des ressources de formation à l’IA pour les petites entreprises.

Artificial Intelligence Public Awareness and Education Campaign Act (loi sur la campagne de sensibilisation et d’éducation à l’intelligence artificielle)

Ce projet de loi charge Gina Raimondo et le ministère américain du Commerce de mener une vaste campagne pour sensibiliser le public aux avantages, aux risques et à la prévalence des systèmes d’IA dans la vie quotidienne des citoyens américains.