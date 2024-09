Avec Cybelia, l’IRT SystemX veut créer une sécurité augmentée pour l’industrie

Cybelia est un nouveau programme de R&D porté par l’IRT SystemX consacré à la Cybersécurité augmentée pour le secteur de l’industrie.

Cette « augmentation » porte bien évidemment sur l’intégration de l’IA dans l’arsenal défensif des entreprises, mais pas seulement. Ce programme a véritablement commencé en 2023 à l’initiative du SGPI (Secretariat Général pour l’Investissement) qui avait déjà confié à l’IRT SystemX le programme Confiance.AI. Dans cette veine, le programme Cybelia s’inscrit dans les évolutions technologiques que va apporter l’IA à la cybersécurité afin de rendre plus résilientes les grandes supply chain intégrées des industriels.

Gilles Desoblin, président du Hub Cyber & Security de Systematic Paris-Region et coordinateur du programme Cybelia explique cette démarche : « au travers de ce programme, nous avons voulu nous focaliser sur les industriels et sur le multi-filière. Nous n’avons pas souhaité choisir une filière en particulier comme c’est déjà le cas de l’ensemble de nos programmes. Naturellement, les filières n’échangent pas entre elles et il nous a semblé important de mettre à contribution l’ensemble des filières pour en déduire les besoins puis nous livrer à un exercice de synthèse afin d’identifier les aspects communs et les similarités pour avoir un effet de levier sur les actions ».

Le responsable pointe la complémentarité de Cybelia avec les autres programmes déjà lancés dans la stratégie nationale d’accélération sur la cybersécurité, notamment le programme d’équipement prioritaire de recherche PEPR ou encore le programme PTCC de transfert au Campus Cyber, des programmes aux visées académiques : « nous voulons être complémentaires, sourcer des éléments dans ces initiatives académiques, mais afin de leur apporter un niveau de maturité suffisant pour les intégrer dans des solutions industrielles ».

3 cas d’usage Cyber déjà identifiés Le premier des 3 cas d’usage sur lesquels vont plancher les chercheurs de l’IRT SystemX, et ceux qui seront détachés par les industriels, porte sur l’aspect humain. Il vise à augmenter l’efficience des analystes dans les SOC. « Il s’agit des opérateurs de SOS, mais aussi des opérateurs métiers et cette dualité est importante, notamment en gestion de crise. Il faut savoir communiquer et prendre la bonne décision pour la continuité du service tout en combattant l’attaque », explique Reda Yaich, responsable et coordinateur technique du programme Cybelia. Et de développer : « le défi de ce premier cas d’usage est d’avoir d’un côté des profils cyber qui supervisent la sécurité et de l’autre des profils métiers, tels qu’un aiguilleur SNCF par exemple, qui va se retrouver confronté à un situation cyber dans le cadre de son métier. Dans les deux cas, il y a une problématique de friction car l’utilisateur n’a pas un conscience complète de la situation. L’idée est d’augmenter ces opérateurs avec des outils et de la technologie pour répondre à cet impératif d’efficience opérationnelle ». Le second cas d’usage sélectionné est centré sur la cybersécurité des machines : il vise à rendre les systèmes embarqués autonomes dans la réponse à une attaque, notamment les systèmes comme les véhicules, les drones, les trains qui ont besoin de répondre à un incident de sécurité sans qu’une intervention humaine ne soit possible : « dans ce cas d’usage, le défi est posé par l’embarcabilité de la solution. Actuellement, la chaîne de valeur des systèmes intelligents comme les trains, les avions ou les sous-stations électrique repose sur un continuum entre l’objet et le Cloud où se trouvent les opérateurs SOC qui supervisent la sécurité », explique le chercheur. « Cybelia est un programme dédié à la Cybersécurité augmentée pour l’industrie. Ce programme adresse l’un des enjeux majeurs du numérique, la cybersécurité, un enjeu qui touche aujourd’hui l’ensemble des industriels. » Gilles DesoblinPrésident du Hub cyber & Security de Systematic Paris-Region et Coordinateur du programme Cybelia Las, « si on part de l’hypothèse que cette connexion n’est pas garantie et que la présence de l’humain n’est pas possible ou parfois souhaitable s’il faut une réaction rapide. Il faut déléguer la décision Cyber au niveau de l’objet ». Pour atteindre cette autonomie cyber, l’objet devra être capable d’identifier la menace, d’en évaluer l’impact sur son système, de valider les conditions limites d’autonomie et de sélectionner les mesures appropriées. Le troisième cas d’usage est centré sur les organisations : tous les industriels fonctionnent aujourd’hui en écosystème avec leurs sous-traitants, consultants, prestataires, et fournisseurs. Pour que la chaîne de valeur intégrée soit résiliente, l’ensemble de ses maillons doivent avoir un certain niveau de résilience : « tout l’enjeu de sécuriser ces écosystèmes est de construire un environnement de confiance pour apporter une capacité de collaboration sans pouvoir maîtriser dans sa totalité la chaîne de valeur, tout en préservant une certaine facilité de collaboration ».

De multiples verrous technologiques à faire sauter Les verrous technologiques liés à ces trois cas d’usage sont bien évidemment fort différents. Dans le premier cas, le verrou porte essentiellement sur la capacité à analyser rapidement de gros volumes de données très hétérogènes, avec les données internes de l’équipement industriel, des données IT/OT et des données de renseignement Cyber issus de sources externes : « à partir de cette hétérogénéité sémantique et syntaxique, l’opérateur doit se constituer une conscience situationnelle et savoir comment réagir. L’idée est de l’accompagner avec de l’IA et des technologies d’automatisation ». Pour le deuxième cas d’usage, le principal verrou porte sur l’embarcabilité de la solution : « il existe beaucoup de modèles d’IA performants sur des ordinateurs classiques, mais les calculateurs embarqués dans les véhicules, les drones, etc. impliquent de concilier les performances et l’embarcabilité, mais aussi d’avoir un niveau de confiance en ces modèles, ne pas réagir en cas de faux positif et aussi avoir confiance en l’IA elle-même qui peut être vulnérable ». Ce cas d’usage mettra en œuvre la plateforme d’évaluation des infrastructures Cyber-physiques complexes (CHESS) de l’IRT SystemX et les partenaires industriels vont intégrer les spécificités de leurs plateformes embarquées pour obtenir des solutions pouvant être intégrées à leurs produits à l’issue du programme de recherche. Le troisième cas d’usage, plus orienté sur les organisations pose des enjeux en termes d’acceptabilité, robustesse et de conformité : « l’acceptabilité est un enjeu car les utilisateurs doivent se connecter à des plateformes de collaboration, or l’authentification forte pose encore des problèmes. D’autre part, l’entreprise doit être robuste dans son écosystème et enfin nous espérons pouvoir avancer sur un nutriscore Cyber pour le volet conformité. Il faut donner à l’entreprise un dashboard pour qu’elle vérifie à quel point elle peut être vulnérable à cause d’un tiers ».