IA industrielle : Confiance.AI livre ses outils pour une IA responsable

« Une journée particulière ». Le titre du chef-d’œuvre d’Ettore Scola pourrait résumer l’évènement du projet français de recherche Confiance.AI, organisée jeudi 7 mars 2024 par son coordinateur, IRT SystemX.

« Particulière », d’abord parce que la journée a officialisé les fruits de trois années – et bientôt quatre – de travail, avec la sortie d’une « méthodologie outillée de bout en bout », pour créer de la confiance autour de l’Intelligence Artificielle dans le milieu industriel.

« Particulière » ensuite, parce que le programme se termine en septembre. Il n’y aura donc pas – a priori – d’autres Confiance.AI Day.

Sans confiance, pas d’IA dans l’industrie Pour mémoire, le but du projet Confiance.AI est de créer les conditions pour que les entreprises industrielles françaises déploient l’IA. Un objectif fixé par l’État (qui finance le projet dans le cadre de France 2030) qui a bien conscient que sans IA, l’industrie nationale perdrait en compétitivité. Or « sans IA responsable et sans confiance, il n’y a pas de projets d’IA possibles [dans des contextes critiques] », ont insisté de consort Bernhard Quendt, CTO de Thalès, Mohammed Sijelmassi, CTO de Sopra Steria, et Baladji Soussilane, VP Digital et IT Group d’Air Liquid lors d’une table ronde. Emmanuelle Escorihuela, Artificial Intelligence Transformation Leader for Systems chez Airbus, a clairement illustré ce point avec l’exemple théorique d’un modèle de ML (de reconnaissance d’image) embarqué dans un avion, qui identifie les pistes d’atterrissage. Si ses résultats ne sont pas auditables et explicables, son industrialisation est, évidemment, inenvisageable (même si l’IA fait atterrir l’avion correctement). Confiance.AI regroupe donc depuis trois ans de grands groupes industriels (Airbus, Renault, Thalès, Air Liquide, etc.), des intégrateurs (Sopra Steria, Atos) et des organismes académiques et de recherche (CEA, IRT SystemX, etc.). Sa durée avait été fixée à 4 ans. Mais, promettent ses participants, il y aura un « après » 2023. Les membres et soutiens du collectif Confiance.AI

Un projet de recherche soutenu par l’État, interconnecté à l’international « Particulière », enfin, parce que la journée s’est tenue dans les murs du ministère de l’Économie et des Finances, avec la présence de plusieurs personnalités clefs de l’IA en France : Guillaume Avrin (coordinateur du programme national pour l’IA) en ouverture, Anne Bouverot (co-présidente du Comité de l’IA générative du Gouvernement), et en clôture un message appuyé de remerciement de Bruno Bonnell (Secrétaire général pour l’investissement). Signe de l’importance du projet pour la politique publique. Cette importance a été confirmée par deux autres éléments. D’abord, par le nombre de personnes (plus de 350, alors que pour la première, et la dernière fois donc, l’évènement était payant) dans une salle pleine. Ensuite, par le témoignage de nombreux autres projets internationaux qui interagissent avec Confiance.AI. Un des buts de Confiance.AI étant de devenir une des références mondiales pour intégrer l’IA responsable dans les systèmes industriels. Se sont ainsi succédé Data61 du CSIRO (l’équivalent australien du CNRS), Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis & Information Systems, Fraunhofer IKS, SafeTrAIn (Siemens Mobility), Responsable AI UK (consortium piloté par l’université de Southampton), Certain du DFKI (un institut historique de recherche sur l’IA), ainsi que des professeurs de Polytechniques Montréal, de l’Université de Notthigam (avec un jeu de cartes pour aborder différents thèmes de la « responsabilité » dans la recherche en IA) et de Berkeley UC. Sans oublier Confiance.IA, l’alter ego québécois de Confiance.AI avec qui le projet français entretient des relations proches.

Des composants et une méthodologie Après quatre ans de travaux entre entités publiques et privées, Confiance.AI a donc livré ses fruits. Un catalogue de 126 composants qui ont été regroupés en ensembles fonctionnels. On y trouve, par exemple, des briques technologiques pour la robustesse, le monitoring, la gestion du cycle de vie de la donnée, l’explicabilité, la quantification de l’incertitude, ou encore les données synthétiques. « La confiance, ce n’est pas juste un outil et une méthode, mais un continuum d’outils et de méthodes. » Loïc CantatConfiance.ai et IRT SystemX La méthodologie mise au point par Confiance.AI est une sorte de guide, pas à pas, qui explique comment utiliser et intégrer ces briques technologiques. Mais les experts insistent. Il ne s’agit pas d’un mode d’emploi, mais bien le cadre d’une approche globale et systémique. « La confiance, ce n’est pas juste un outil et une méthode, mais un continuum d’outils et de méthodes », justifie Loïc Cantat, de IRT SystemX Technical Program Manager de Confiance.ai. « Concevoir un système d’IA nécessite de revisiter toutes les ingénieries », prévient-il