Docker augmente le prix de ses forfaits pro et Team

À partir du 15 novembre 2024, les trois formules d’abonnement payantes de Docker – Pro, Team et Business – incluront plus de minutes par mois sur le service Build Cloud de Docker, l’analyse de sécurité des conteneurs Docker Scout et Testcontainers (issu de l’acquisition d’AtomicJar en décembre 2023). Les Testcontainers sont des conteneurs « jetables » dont les dépendances sont définies sous forme de code et que les développeurs peuvent utiliser pour tester des applications localement.

Avec ces changements, les abonnements Business resteront au prix de 24 dollars par mois. Pro coûtera 80 % de plus, passant de 5 à 9 dollars par mois par utilisateur, et l’offre Team coûtera environ 67 % de plus, passant de 9 à 15 dollars par mois par utilisateur, selon le site web de Docker. Le forfait gratuit Docker Personal ne permettra plus de consommer Build Cloud sans payer. Scout ne prendra en charge qu’un référentiel au lieu de trois et sera limité à un référentiel de registre de conteneurs Docker Hub privé avec 2 Go de stockage. L’abonnement Pro comprendra également la prise en charge de deux scans de référentiels avec Scout, au lieu de trois précédemment.

Tous les forfaits incluront un nouveau plafond pour l’extraction et le stockage d’images de conteneurs sur Docker Hub, un énorme registre de conteneurs que Docker maintient et où les images de conteneurs sont extraites et stockées par les développeurs.

« Pour garantir la pérennité de Docker Hub et sa croissance alors qu’il est déjà le plus grand registre de conteneurs au monde, nous introduisons une tarification basée sur la consommation pour l’extraction et le stockage d’images », écrit Giri Sreenivas, directeur des produits chez Docker, dans un billet de blog. « Cette mise à jour apporte aussi des outils améliorés de surveillance, ce qui permet aux clients de comprendre et de gérer plus facilement les usages ».

Giri Sreenivas estime que seuls 3 % des plus gros consommateurs payants de Docker Hub seront concernés par la nouvelle tarification. Les comptes personnels bénéficieront d’une augmentation, passant de 33 extractions d’images Docker Hub incluses par heure à 40. Les comptes Pro bénéficieront de 25 000 extractions d’images Docker Hub incluses par mois, les comptes Team de 100 000 et les comptes Business de 1 million. Ni le billet de blog ni le site web ne précisent le prix du stockage des images de conteneurs sur Docker Hub.

« Pour beaucoup de nos clients Docker Team et Docker Business ayant des comptes de service, les nouvelles limites d’extraction d’images plus élevées élimineront les frais précédemment encourus », assure le directeur des produits.

Des utilisateurs plutôt discrets face à la hausse des prix Un abonné à Docker Pro, Jeff Geerling, auteur, développeur et fondateur de Midwestern Mac à Saint-Louis (Missouri), s’est exprimé sur X, anciennement Twitter, peu après la publication des changements de prix de Docker cette semaine. « J’étais heureux de payer un peu pour soutenir Docker pour la commodité qu’ils offrent. Mais le passage de 60 à 108 dollars, c’est énorme », écrit-il. « Je préfère toujours l’intégration globale de Docker, mais c’est un élément qui pourrait me faire changer d’avis », ajoute-t-il, dans un échange avec un autre utilisateur de X. Jeff Geerling cite GitHub et GitLab comme alternatives à Docker Hub, tandis que Podman Desktop pourrait remplacer Docker Desktop. Podman est un projet open source inclus dans les abonnements à Red Hat Enterprise Linux. Jeff Geerling est un contributeur individuel à Ansible, qui appartient également à Red Hat. De manière générale, cependant, les changements de prix de Docker n’ont pas été accueillis par une réaction publique aussi forte qu’une précédente mise à jour des prix de Docker Desktop en 2021 et que la suppression de l’abonnement Free Team l’année dernière. « Les clients sont restés étonnamment résilients face aux autres changements de prix qui ont fait la une cette année », constate Devin Dickerson, analyste chez Forrester Research. « À première vue, les derniers changements en date affectent un ensemble relativement petit de clients, je ne remarque pas de réactions fortes à la nouvelle pour le moment ».