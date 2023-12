Shift-Left : Docker Inc. rachète AtomicJar, le fondateur de Testcontainers

Les tests shift-left feront désormais partie de l’offre de Docker Inc. destinée à la productivité des développeurs, grâce à l’acquisition, cette semaine, d’AtomicJar, un éditeur qui offre un support commercial pour le framework open source Testcontainers.

AtomicJar a été fondée en 2021 par le fondateur du projet open source Testcontainers, lui-même né en 2015. Les testcontainers sont « des instances jetables et légères de bases de données, de courtiers de messages, de navigateurs web, ou à peu près tout ce qui peut fonctionner dans un conteneur Docker », selon un billet de blog d’AtomicJar. En utilisant ces conteneurs jetables dont les dépendances sont définies à l’aide de code, les développeurs peuvent tester les applications dans l’environnement de développement local plutôt que d’utiliser des maquettes séparées ou des environnements de test externes. Docker Inc. a racheté la société privée pour un montant non divulgué.

Selon l’entreprise, AtomicJar et Testcontainers vont rejoindre la gamme de produits contenant Docker Scout, un outil de scan de vulnérabilité intégré aux flux de travail des développeurs. Docker inc. assure que Testcontainers demeurera open source et qu’elle engagera les employés de la startup. D’après ZoomInfo, AtomicJar était portée par 20 employés.

« Avec sa prise en charge de Java, .NET, Go, Node.js et six autres langages de programmation, en sus d’un système d’automatisation des tests reposant sur des conteneurs, Testcontainers est devenu un standard pour les boucles internes des développeurs », écrit Scott Johnston, CEO de Docker Inc., dans un billet de blog. « Testcontainers permet d’améliorer la qualité et la vitesse de livraison des applications ».

Selon AtomicJar, Testcontainers a acquis un certain niveau de popularité dans des grands groupes comme Netflix, Uber, Spotify, DoorDash, Google, Capital One Skyscanner ou encore GitHub. Les librairies Java (7 500 étoiles), .Net (3 300 étoiles), Go (2 600 étoiles), Node.js (1 400 étoiles) et Python (1 000 étoiles) sont très populaires sur GitHub.

L’offre de la startup se compose de deux produits. Il y a d’abord une solution cloud, Testcontainers Cloud, pour héberger des conteneurs légers dans des pipelines d’intégration continue. Ensuite, la jeune société a lancé en août Testcontainers Desktop, une application compagnonne « sans daemon docker requis ! ».

La déclaration officielle du CEO de Docker Inc., l’entreprise informe qu’elle poursuivra le support de Testcontainers Cloud, « tout en développant de nouvelles et meilleures options d’intégration ». Le sort de la version Desktop n’est pas mentionné.