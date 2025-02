Un ancien d’Oracle prend la barre de Docker Inc.

Le PDG qui a dirigé Docker Inc. depuis la scission de l’entreprise en 2019 est partie cette semaine. Un ancien cadre d’Oracle a pris la barre, selon l’entreprise.

Docker Inc. de nouveau à flot (ou presque)

Scott Johnston a passé 11 ans chez Docker, d’abord comme chef de produit, puis en tant que PDG à partir de la fin de l’année 2019. C’était le maître à bord après la scission de l’entreprise et la cession de son activité Docker Enterprise à Mirantis. Depuis, l’entreprise s’est concentrée sur ses produits Docker Desktop et Docker Hub, que les développeurs peuvent utiliser pour créer des applications conteneurisées sur des postes de travail locaux.

Don Johnson, le fondateur d’Oracle Cloud Infrastructure et ancien vice-président exécutif d’Oracle Corp, remplace Scott Johnston. Celui-ci dirigeait OCI depuis décembre 2018, selon son profil LinkedIn.

Après la scission de 2019, Docker a élargi sa gamme de produits pour inclure les éléments suivants :

Des extensions pour le débogage, la mise en réseau, l’analyse des vulnérabilités et l’initiation à Kubernetes.

Docker Scout pour l’automatisation de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle.

Docker GenAI Stack et Docker AI.

La prise en charge des tests « shift-left » grâce à l’acquisition d’AtomicJar.

Docker Build Cloud, qui délègue la compilation des conteneurs à une infrastructure cloud hébergée afin d’améliorer la rapidité et la flexibilité des workflows de développement logiciel.

Docker Inc. a levé 23 millions de dollars en série B en 2021. En 2022, l’entreprise a effectué une collecte de 105 millions de dollars en série C. Dans un même temps, la société a opéré plusieurs changements – parfois impopulaires – en matière de tarification et d’offres des produits. L’objectif ? Augmenter ses revenus.

Aujourd'hui, les analystes du secteur considèrent le changement de PDG de cette semaine comme le prélude d'une acquisition de l'éditeur de logiciels par un acteur plus important, potentiellement l'un des principaux fournisseurs cloud.

« Je considère que le navire a été stabilisé au cours des cinq dernières années, que le pivot vers les outils de développement est [enclenché], et qu'il faut maintenant gagner de l'argent », déclare Steven Dickens, PDG d'HyperFrame Research. « Docker a connu des heurts commerciaux depuis ses débuts, mais il est difficile de s'opposer à son élan actuel. »

Selon M. Dickens, ces difficultés commerciales n'ont pas disparu pour autant.

« [Docker] propose une fonctionnalité, pas un produit, ce qui a toujours été le problème », poursuit-il. Les développeurs ont également le choix entre des outils open source, tels que Podman de Red Hat, et des offres commerciales populaires, telles que GitHub Enterprise et GitHub Actions.

« Ce n'est pas une question de revenus », ajoute Steven Dickens. « Il s'agit de combler un manque de fonctionnalités dans le portefeuille d'une entreprise ».

Docker Inc. assure, de son côté, que 24 millions de développeurs utilisent ses produits. Selon Torsten Volk, analyste chez Enterprise Strategy Group, qui fait maintenant partie d'Omdia, ce public de développeurs pourrait être intéressant pour une entreprise plus importante. Plus particulièrement pour l’un de ces groupes qui cherche à accroître sa part du marché du développement logiciel.

« Ce changement de PDG montre qu'ils prévoient de se concentrer sur les partenariats, très probablement avec des hyperscalers, pour convaincre davantage d’entreprises », comprend Torsten Volk. « Bien qu'AWS, Azure, GCP et OCI offrent des services concurrents, ils devraient être très intéressés par le fait de rendre leurs services de conteneurs respectifs, la cible privilégiée des déploiements d'applications de conteneurs Docker », perçoit-il. « Et peut-être que l'un d'entre eux pourrait être tenter de racheter la société, dans un avenir proche ».