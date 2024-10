LLM Guard Services : Dataiku pose des garde-fous pour les projets d’IA générative

Dataiku officialise le lancement de LLM Guard Services dans ce que l’éditeur nomme LLM Mesh, une « colonne vertébrale commune » pour les applications d’IA générative.

LLM Guard Services instrumentalise des fonctions introduites depuis la plateforme DSS 12 et renforcées dans DSS 13, puis dans sa version 13.2, disponible depuis le 3 octobre.

Cette solution se compose de trois composants :

Safe Guard,

Quality Guard,

Cost Guard.

Safe Guard incarne les fonctions de DSS permettant d’évaluer les requêtes vers de grands modèles de langage et leurs réponses afin de vérifier si elles ne contiennent pas des données personnelles ou confidentielles, et de les bloquer le cas échéant.

Dataiku avait déjà intégré Presidio, un SDK open source (sous licence MIT) développé par Microsoft pour identifier et anonymiser des données sensibles dans des textes (de préférence respectant une certaine structure) et des images (via OCR).

Le système de Dataiku détecte des entités génériques comme des numéros de carte bancaire, des codes IBAN, des adresses courriel, des numéros de téléphone, des URL, des adresses physiques et IP ou encore des noms. À cela s’ajoutent des entités spécifiques à certains pays, dont les identifiants des permis états-uniens ou italiens, les données médicales australiennes et britanniques (entre autres).

Dans DSS 13.2, l’éditeur ajoute la prise en charge de Meta PromptGuard, un modèle de classification capable de détecter des injections dans les prompts et les instructions malicieuses. Cette intégration est accessible en préversion privée pour les clients ayant souscrit au programme « Advanced LLM Mesh Early Adopter ».

Quality Guard dissimule également une fonctionnalité accessible à travers la même modalité. Dataiku a développé une recette d’évaluation des résultats d’un LLM.

« En utilisant LLM Quality Guard, les clients peuvent calculer automatiquement les mesures d’évaluation LLM standard, y compris les techniques LLM-as-a-Judge comme la pertinence de la réponse, la justesse de la réponse, la précision du contexte, etc., ainsi que les techniques statistiques telles que BERT, Rouge et Bleu, et plus encore », indique Dataiku dans un communiqué.

Une courte vidéo permet de se familiariser avec la recette. Suivant la nature de la tâche (chatbot, traduction, résumé, etc.), elle fournit des recommandations sur les métriques à récolter. Il est également possible d’ajouter des évaluations personnalisées : l’interface de la recette intègre un notebook Python. Des alertes peuvent être déclenchées si la qualité des résultats d’un LLM intégré dans une application se dégrade. L’éditeur permet de conserver les résultats des évaluations et le code utilisé pour son exécution à des fins de comparaison.

Maîtriser et prouver la valeur des PoC Cost Guard était le premier des services LLM Guard à être annoncé en mars 2024. Outre une piste d’audit, Dataiku fournit un tableau de bord qui permet de suivre les coûts et les usages des LLM, qu’ils soient appelés par API ou déployés sur site. L’éditeur offre par ailleurs un moyen de mettre en cache les requêtes et les réponses les plus communes. « Depuis plusieurs années, les entreprises s’intéressent aux statistiques, aux données, au machine learning, à la data science et à l’analytique. Tous ces domaines sont souvent regroupés sans distinction, et les entreprises s’efforcent de les exploiter. Depuis l’arrivée de ChatGPT, il y a deux ans, les directions générales ont intensifié leurs efforts, incitant leurs équipes data à ne pas manquer cette révolution », résume Amaury Delplancq, vice-président Europe du Sud chez Dataiku. Les interlocuteurs historiques de Dataiku, comme les chief data officers et les directions informatiques, mènent des expérimentations avec des outils comme les modèles de Mistral, d’OpenAI et de Meta depuis environ un an et demi à deux ans. « Actuellement, la plupart de ces initiatives en sont au stade de preuve de concept (PoC) », considère Amaury Delplancq. « Cependant, nous entrons dans une nouvelle phase », remarque-t-il. « Dans les grandes entreprises du CAC 40, les dirigeants qui encourageaient leurs équipes à ne pas rater cette opportunité prennent désormais du recul. Ils réalisent qu’ils dépensent beaucoup d’argent et de ressources sans une démonstration claire du retour sur investissement (ROI). Cela crée une pression pour que les PoC montrent des résultats concrets ». Lors de son événement Everyday AI Week Paris, ayant eu lieu du 24 au 26 septembre, plusieurs clients, dont GRDF, Malakoff Humanis, BNP Paribas ou encore Société Générale, ont fait part de leurs avancées en la matière.

Un « changement de paradigme » réglementaire À cela s’ajoute la réglementation européenne. « Après l’instauration du RGPD, il est crucial de comprendre l’impact potentiel de l’AI Act. Cela implique que les entreprises doivent s’organiser pour documenter leurs projets et prouver qu’elles contrôlent ces expérimentations », insiste-t-il. Les entreprises ne seraient « pas prêtes » pour respecter l’AI Act. « J’ai eu plusieurs rendez-vous avec de grandes entreprises du CAC40. De nombreux processus sont gérés par des systèmes accumulés, dont certains ne sont connus que par une ou deux personnes », relate Amaury Delplancq. « Par conséquent, certaines entreprises ne se sentent pas très à l’aise à l’idée d’un audit réglementaire. Tout le monde n’est pas non plus parfaitement organisé, car la réglementation actuelle n’était pas encore entièrement définie ». Maintenant que le texte est entré en vigueur, « nous assistons à un changement de paradigme ». Voilà la raison d’être de LLM Guard services et du module d’évaluation des projets au regard des exigences de l’AI Act.