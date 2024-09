Comment se préparer à l’EU AI Act

La loi sur l’intelligence artificielle de l’Union européenne a été approuvée par les législateurs de l’UE à la fin de l’année 2023, adoptée le 13 mars 2024 et est entrée en vigueur le 1er août 2024. Cette législation vise à protéger la santé, la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens contre les dommages potentiels causés par des systèmes d’IA.

À qui s’applique l’EU AI Act ? Elle s’applique à tout système d’IA présent sur le marché, en service ou utilisé dans l’UE. En d’autres termes, la loi couvre à la fois les fournisseurs d’IA (les entreprises qui vendent des systèmes d’IA), les « déployeurs » d’IA (les organisations qui utilisent ces systèmes). Le règlement s’applique à différents types de systèmes d’IA, notamment le machine learning, l’apprentissage profond et l’IA générative. Des exceptions sont prévues pour les systèmes d’IA utilisés pour la sécurité militaire et nationale, ainsi que pour les systèmes d’IA open source – à l’exclusion des grands systèmes d’IA générative ou des modèles de fondation – et l’IA utilisée pour la recherche scientifique. Il est important de noter que la loi s’applique non seulement aux nouveaux systèmes, mais aussi aux applications existantes.

Les principales dispositions de la loi européenne sur l’IA La loi sur l’IA adopte une approche de l’IA fondée sur les risques. Ceux-là sont classés en quatre catégories principales : inacceptable, élevé, limité et minimal. Les systèmes représentant un risque minimal devront être mis en place dans le cadre réglementaire existant. Les fournisseurs et déployeurs de systèmes présentant un risque limité devront faire preuve de transparence. Par exemple, ils devront marquer les contenus générés ou modifiés par une IA, dont les images, les vidéos et les textes. Les exigences de conformité sont plus strictes pour les systèmes d’IA inacceptables et à haut risque, qui requièrent donc plus d’attention de la part des entreprises et des organisations. Parmi les exemples de systèmes d’IA inacceptables, on peut citer les systèmes de notation sociale, de manipulation des émotions et l’extraction non ciblée d’images de visages issues d’Internet ou de vidéosurveillance. La création de tout nouveau système d’IA entrant dans cette catégorie est interdite et les systèmes existants doivent être retirés du marché dans un délai de six mois. L’AI Act prévoit de bannir les systèmes présentant des risques inacceptables dès le 2 février 2025. Les systèmes à haut risque sont eux-mêmes classés dans huit catégories (détaillées ici). La notion de risque élevé s’applique principalement aux IA utilisées dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, des services essentiels, des infrastructures critiques, de l’application de la loi et de la justice. Les systèmes utilisés par les autorités publiques ou des tiers agissant en leur nom doivent être enregistrés dans une base de données publique et leurs créateurs doivent démontrer qu’ils ne présentent pas de risques significatifs. « Ces utilisations sont soumises à l’autorisation d’une autorité judiciaire ou d’un organisme indépendant et à des limites appropriées en termes de durée, de portée géographique et de bases de données consultées », précise la Commission européenne. Ce processus implique de satisfaire à des exigences en matière de gestion des risques, de gouvernance des données, de documentation, de suivi et de surveillance humaine, ainsi que de répondre à des normes techniques de sécurité, d’exactitude et de robustesse. Ces exigences détaillées pour les systèmes d’IA à haut risque sont encore en cours de finalisation. La Commission européenne a mandaté les organismes CEN et CENELEC pour établir les standards répondant aux exigences de la régulation. « Les organismes européens de normalisation auront jusqu’à la fin du mois d’avril 2025 pour élaborer et publier des normes », indique la Commission européenne. « La Commission évaluera et approuvera éventuellement ces normes, qui seront publiées au Journal officiel de l’UE. Une fois publiées, ces normes conféreront une “présomption de conformité” aux systèmes d’IA développés conformément à elles ». Ce travail sera supervisé par le Bureau de l’IA (« AI Office »). L’application des mesures concernant les systèmes à haut risque listés dans l’annexe III de la loi est prévue le 2 août 2026. Les règles concernant les autres systèmes à haut risque seront appliquées un an plus tard. Les règles spécifiques aux modèles à usage général L’AI Act entend aussi réguler les IA à « usage général », dont les grands modèles de langage. Les fournisseurs de modèles à usage général devront « divulguer certaines informations » relatées à l’annexe XI du texte (rôle, documentation technique sur les processus d’entraînement, de tests ou encore les données utilisées) aux usagers qui les déploient, et mettre en place des politiques de respect des droits d’auteur et de propriété intellectuelle. Les fournisseurs de modèles ouverts ou à des fins de recherche seront exemptés de ces deux obligations. [NB : un modèle ouvert est considéré comme tel quand il est « publié sous une licence libre et ouverte qui permet l’accès, l’utilisation, la modification et la distribution du modèle, et dont les paramètres, y compris les poids, les informations sur l’architecture du modèle et les informations sur l’utilisation du modèle, sont mis à la disposition du public ».] Les modèles à usage général entraîné avec une puissance de calcul supérieur à dix puissances 25 FLOPS « sont considérés comme présentant des risques systémiques ». Ce seuil est amené « à évoluer à la lumière des avancements technologiques et de certains critères » (nombre d’utilisateurs, degré d’autonomie du modèle, etc.). « Les fournisseurs de modèles présentant des risques systémiques sont tenus d’évaluer et d’atténuer les risques, de signaler les incidents graves, de réaliser des tests de pointe et des évaluations de modèles et de garantir la cybersécurité de leurs modèles », prévient la Commission. Ils devront notamment fournir des informations supplémentaires listées dans l’annexe XII de l’AI Act. Les règles et obligations concernant les IA à usage général seront appliquées dès le 2 août 2025. En attendant, les fournisseurs sont invités par la Commission à se rapprocher du Bureau européen de l’IA et de son conseil scientifique pour établir des guides de bonnes pratiques. Comme le RGPD, l’AI Act est accompagné de sanctions financières lourdes s’il n’est pas respecté. Les entreprises peuvent se voir infliger des amendes allant jusqu’à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial (le montant le plus élevé étant retenu).