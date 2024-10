OpenAI détaille comment les acteurs malveillants abusent de ChatGPT

Selon un rapport édité par OpenAI, des acteurs étatiques exploitent ChatGPT pour des activités malveillantes de type débogage de logiciels malveillants. Intitulé « Influence and Cyber Operations : An Update », ce rapport analyse comment des acteurs malveillants ont utilisé les modèles d’OpenAI pour mener leurs activités et indique, dans certains cas, la manière dont l’éditeur de ChatGPT s’est organisé afin de perturber ces activités. Le rapport affirme notamment qu’OpenAI a perturbé « plus de 20 opérations et réseaux frauduleux à travers le monde » qui ont tenté d’utiliser ses modèles depuis le début de 2024.

Les cas d’utilisation les plus fréquents répertoriés par les acteurs malveillants comprennent des activités classiques, comme la génération de courriels d’hameçonnage ciblés, mais aussi des approches plus innovantes. Par exemple, l’acteur malveillant iranien connu sous le nom de Storm-0817 a utilisé les modèles d’OpenAI pour aider à développer et à déboguer des logiciels malveillants rudimentaires visant Android, et pour créer l’infrastructure de commande et de contrôle correspondante. Storm-0817 a également utilisé OpenAI pour créer un aspirateur de données Instagram et traduire des profils LinkedIn en persan.

OpenAI signale également dans son rapport des abus provenant d’un acteur malveillant suspecté d’être basé en Chine, appelé « SweetSpecter », qui a mené des attaques de phishing infructueuses contre l’entreprise elle-même. SweetSpecter a tenté d’utiliser ChatGPT pour déboguer du code destiné à une extension d’outil de cybersécurité ainsi qu’à un cadre visant à envoyer des messages texte malveillants.

Le rapport documente également l’activité d’un troisième groupe appelé « CyberAv3ngers », associé au Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran, et responsable d’attaques contre des infrastructures hydrauliques l’année dernière. CyberAv3ngers a utilisé ChatGPT pour des activités de débogage, des recherches de vulnérabilités et des conseils de script, ainsi que pour des requêtes spécifiques comme la liste des protocoles industriels et des ports connectés à Internet.