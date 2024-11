Administration système : passez à Windows terminal

Le logiciel Open source Windows Terminal de Microsoft est un outil indispensable à l’administrateur Windows. Il réunit le meilleur des fonctionnalités des terminaux modernes en une seule application puissante.

Traditionnellement, les administrateurs Windows avaient besoin d'un patchwork d'utilitaires, dont beaucoup étaient dotés d'un CLI, pour gérer plusieurs environnements. L'application Windows Terminal est la tentative de Microsoft de résoudre ce problème. Windows Terminal présente un aspect moderne avec des onglets et fusionne les fonctionnalités de plusieurs outils en une seule interface simple.

Cette application apporte une mise à jour sophistiquée à l'invite de commande de Windows en intégrant des connexions au cloud et aux systèmes Linux. Elle offre une multitude d'options de personnalisation pour accroître l'efficacité. Microsoft développe Windows Terminal en tant que projet Open source afin de permettre aux administrateurs de voter sur les demandes de fonctionnalités et de soumettre directement des rapports de bogues.

Windows Terminal est une application de terminal de Microsoft conçue pour donner un aspect unifié lors de l'utilisation de plusieurs shells, similaire à un navigateur web qui utilise des onglets pour différents sites web. La présentation améliore la productivité grâce à cette interface rationalisée. Vous pouvez personnaliser le thème et même exécuter plusieurs shells à la fois, y compris l'invite de commande, PowerShell ou les shells qui s'exécutent dans le sous-système Windows pour Linux ( WSL ).

Avant d'expliquer ce qu'est Windows Terminal, il est utile de connaître les distinctions entre un shell, un terminal et une console :

Windows Terminal permet des personnalisations étendues pour adapter l'environnement à vos préférences. Vous pouvez définir le thème, le style et même les configurations pour une expérience personnalisée. Pour des tâches ou des projets spécifiques, vous pouvez définir des raccourcis clavier personnalisés et configurer les paramètres de chaque shell grâce à la fonction de profils de Windows Terminal.

Historiquement, l'ouverture de plusieurs shells ou l'exécution de shells sous Windows et Linux à partir de la même machine nécessitait l'ouverture de plusieurs terminaux distincts, dont l'un était connecté à un système Linux distant ou à une VM. L'application Windows Terminal ouvre plusieurs onglets dans le même terminal pour une efficacité maximale.

Comment gérer les ressources avec Windows Terminal ?

Windows Terminal offre un accès facile à la gestion d'un large éventail de ressources en fonction de vos préférences, par exemple :

Azure Cloud Shell. Windows Terminal est livré avec un profil prédéfini pour Azure Cloud Shell. Lorsque vous lancez le profil, une invite s'ouvre pour vous authentifier auprès d'Azure afin d'accéder à Azure Cloud Shell. À partir de là, vous pouvez interagir avec Azure via la CLI ou le module Azure PowerShell.

Windows Terminal est livré avec un profil prédéfini pour Azure Cloud Shell. Lorsque vous lancez le profil, une invite s'ouvre pour vous authentifier auprès d'Azure afin d'accéder à Azure Cloud Shell. À partir de là, vous pouvez interagir avec Azure via la CLI ou le module Azure PowerShell. WSL. Si vous avez installé Linux via WSL, vous pouvez créer un profil WSL dans Windows Terminal qui lance un shell Linux, tel que Bash. Utilisez la commande wsl ~ startup lors de la création d'un nouveau profil pour utiliser cette fonctionnalité. Cette configuration permet un accès complet à Linux sans quitter Windows.

Vous pouvez utiliser les profils Windows Terminal pour charger les outils nécessaires et demander automatiquement l'authentification. Cette fonctionnalité est utile pour les administrateurs qui utilisent la ligne de commande pour gérer d'autres ressources, telles que Microsoft 365 via l'API Microsoft Graph dans PowerShell, ou AWS via l'interface de ligne de commande d’AWS.