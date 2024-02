Administration : trouvez et personnalisez votre profil PowerShell

Si vous exécutez les mêmes commandes à chaque fois que vous lancez la console PowerShell, il est probablement temps de personnaliser votre profil PowerShell pour une expérience de script plus fluide. Lorsque vous développez un profil dans PowerShell, vous définissez vos paramètres en tant que script PowerShell afin de faciliter le processus. Cet article explique le profil PowerShell, comment le modifier pour n’importe quelle console PowerShell – PowerShell 7, Windows PowerShell 5.1, Visual Studio (VS) Code et PowerShell Integrated Script Environment (ISE) – et indique plusieurs ajouts pratiques pour un profil.

Qu’est-ce que le profil PowerShell ? Le profil PowerShell est un script PowerShell qui s’exécute à chaque fois que vous lancez PowerShell, sauf lorsque vous utilisez l’option -NoProfile. L’emplacement du profil PowerShell varie en fonction de plusieurs conditions : La version de PowerShell : Windows PowerShell ou PowerShell 7 ?

Le profil est-il destiné à tous les utilisateurs ou à l’utilisateur actuel ?

Le profil est-il spécifique à l’application hôte ? Les listes suivantes sont des répertoires. Les noms des scripts de profil dépendent de l’application hôte. Pour tous les utilisateurs, le profil se trouve aux emplacements suivants : Windows PowerShell : $PSHOME\

PowerShell 7 sur Windows : $PSHOME\

PowerShell 7 sur Linux : /usr/local/Microsoft/powershell/7/

PowerShell 7 sur macOS : /usr/local/Microsoft/powershell/7/ Pour les utilisateurs spécifiques, le profil est situé ici : Windows PowerShell : $HOME\Documents\WindowsPowerShell\

PowerShell 7 sur Windows : $HOME\Documents\PowerShell\N

PowerShell 7 sur Linux : ~/.config/powershell/

PowerShell 7 sur macOS : ~/.config/powershell/ Les répertoires peuvent contenir plusieurs fichiers de profil valides. La différence entre les profils est basée sur l’application hôte qui lance PowerShell. Nous utilisons ISE et VS Code comme exemples d’hôtes : Tous les hôtes : profile.ps1

ISE : Microsoft.PowerShellISE_profile.ps1

VS Code : Microsoft.VSCode_profil.ps1 Si un utilisateur lance VS Code, les profils suivants peuvent être exécutés sur Windows : Tous les utilisateurs, tous les hôtes : $PSHOME\profile.ps1

Tous les utilisateurs, VS Code : $PSHOME\Microsoft.VSCode_profile.ps1

Utilisateur actuel, tous les hôtes : $HOME\profile.ps1

Utilisateur actuel, VS Code : $HOME\Microsoft.VSCode_profile.ps1 Si l’un de ces fichiers n’existe pas, PowerShell ignore ce profil.

Comment accéder à votre profil PowerShell ? La manière la plus simple de récupérer le profil PowerShell est d’utiliser PowerShell lui-même. Vous n’avez pas besoin de vous souvenir des chemins d’accès au profil, car ils sont stockés dans la variable $Profile. La variable $Profile indique l'emplacement du profil PowerShell. Le seul chemin affiché est le profil de l’application hôte PowerShell de l’utilisateur actuel. La variable $Profile possède des propriétés supplémentaires pour afficher les autres chemins d’accès, que l’on trouve en ajoutant la variable à la cmdlet Get-Member : $Profile | Get-Member -MemberType NoteProperty Recherchez les autres emplacements du profil PowerShell sur le système. Pour trouver le chemin d’accès au profil « tous les utilisateurs, tous les hôtes », exécutez la commande suivante : $Profile.AllUsersAllHosts Repérez le profil « tous les utilisateurs, tous les hôtes » dans le dossier PowerShell 7. Le fichier de profil d’hôte se trouve dans la hiérarchie Program Files et ne peut être modifié sans autorisations administratives. Concentrez-vous plutôt sur le profil de l’utilisateur et de l’hôte actuels, que vous trouverez à l’aide de la commande suivante : $Profile.CurrentUserCurrentHost Trouvez le profil PowerShell de l'utilisateur et de l'hôte actuels afin de le personnaliser. Pour modifier ce script, exécutez la commande suivante pour lancer VS Code et ouvrir ce fichier : code $Profile.CurrentUserCurrentHost