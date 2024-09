Administration : comment se servir de la fonction Windows LAPS

Windows pose un problème de sécurité fondamental dans la mesure où presque tous les appareils Windows contiennent un compte d'administrateur local. Ces comptes sont nécessaires en cas de problème de connexion à Active Directory ou quand l'administrateur a besoin d'un autre moyen pour se loguer sur l'appareil.

Pour les entreprises qui souhaitent renforcer la sécurité de ces informations d'identification, Microsoft propose une fonctionnalité gratuite dans son système d'exploitation, appelée Windows Local Administrator Password Solution (Windows LAPS). Cette fonctionnalité automatise la gestion des mots de passe du compte de l'administrateur local. Windows LAPS assure la rotation des mots de passe de l'administrateur local afin de sécuriser l'environnement.

Microsoft a mis à jour cette fonctionnalité en avril 2023 pour en faire un élément natif du système d'exploitation Windows et l'appelle désormais Windows LAPS.

Quelles sont les fonctionnalités de Windows LAPS ?

Windows LAPS stocke les mots de passe des administrateurs locaux dans Active Directory et dans sa plateforme cloud de gestion des identités et des accès, Entra ID, anciennement connue sous le nom d'Azure Active Directory. La version précédente de LAPS ne fonctionnait qu'avec Active Directory.

Non seulement Windows LAPS protège les mots de passe des comptes administrateurs, mais il protège également les entreprises contre plusieurs types de risques de sécurité, notamment les attaques de type « pass the hash ». Une amélioration récente de Windows LAPS est la présence d’un modèle de sécurité finement granulaire et le contrôle des accès d’après les rôles définis sur Azure.

Windows LAPS a également introduit le chiffrement et l'historique des mots de passe. Les entreprises qui utilisent Active Directory sur site doivent exécuter un domaine Windows Server 2016 ou plus récent pour utiliser la fonction de chiffrement des mots de passe.

Enfin, Windows LAPS permet d'automatiser la gestion et le stockage des mots de passe pour le compte Directory Services Restore Mode sur le contrôleur de domaine.