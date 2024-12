Commvault apporte la sauvegarde incrémentale aux données S3

Dans sa première version depuis son acquisition par Commvault, le système de sauvegarde et restauration Clumio, spécialisé dans les applications SaaS qui stockent leurs données sur Amazon S3, sait à présent conserver des versions successives des documents. Dans le cadre d’une cyberattaque, cela permet à la restauration de remonter au moment où les données étaient encore saines.

Clumio Backtrack – c’est son nouveau nom – se prévaut d’une certaine intelligence dans la gestion de ces versions précédentes. Ainsi, plutôt que conserver des copies complètes successives, il ne stocke dans les sauvegardes ultérieures que les données qui ont été modifiées depuis la fois précédente. Cette fonctionnalité est essentielle pour éviter que le coût du stockage sur AWS n’explose.

Cependant, malgré les dates qui diffèrent, Clumio Backtrack est capable de restaurer ensemble toutes les données – Commvault précise que la quantité peut se compter en milliards – telles qu’elles existaient à un instant T. En clair, Clumio Backtrack simule le principe des snapshots incrémentaux, une fonctionnalité des systèmes de stockage en mode fichier qui n’existe pas d’ordinaire dans les systèmes de stockage en mode objet.

Évidemment, il est aussi possible de ne récupérer qu’un document pour le cas où son utilisateur souhaiterait revenir à une version non endommagée par une erreur humaine. Un nouveau tableau de bord permet à l’utilisateur de visualiser combien de versions différentes sont conservées, avec l’espace de stockage qu’elles consomment sur S3, de leur fixer une durée de vie maximale éventuelle et de les restaurer.

Commvault précise que Clumio Backtrack est facturé au nombre de documents gérés par la sauvegarde, c’est-à-dire que les versions successives ne coûtent pas plus cher qu’une copie unique. Le produit sera disponible en début d’année prochaine.