Sauvegarde : et maintenant, Veeam rachète Alcion

Veeam, le géant des solutions de sauvegarde, rachète Alcion, une startup qui édite un service de sauvegarde pour Microsoft 365 et dont la particularité est de détecter les malwares dans les documents (et les e-mails) grâce à un moteur d’IA. Celui-ci est accessoirement capable de déterminer tout seul à quels intervalles réaliser les sauvegardes ou, ce qui revient au même, quel moment est le plus opportun pour sauvegarder des données importantes.

Veeam proposait déjà une solution de sauvegarde dédiée à Microsoft 365, mais elle est dépourvue d’une telle IA contre les malwares. Elle fait partie du catalogue Veeam Data Cloud qui comprend aussi la sauvegarde de comptes Salesforces (achetable à part sous le nom Backup for Salesforce) et d’autres services Azure. Toutes ces solutions pourraient bénéficier de l’IA d’Alcion.

« Selon moi, une course est en train de se préparer entre les éditeurs de ce secteur, à celui qui saura sauvegarder le mieux ou le plus d’applications SaaS. À la manière de ce que Hycu a initié avec R-Cloud », commente Christophe Bertrand, analyste pour le cabinet de conseil The Cube, en faisant référence au service en ligne qu’Hycu propose pour, en théorie, récupérer les données de n’importe quel service en ligne.