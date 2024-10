Sauvegarde du cloud : Commvault se dépêche de supporter AWS et Google

Commvault intègre déjà à sa solution Commvault Cloud les technologies de deux acquisitions récentes, Clumio et Appranix. Du premier naît ainsi une nouvelle fonctionnalité Cloud Rewind qui autorise des récupérations plus fiables, notamment après une cyberattaque. Le second apporte la sauvegarde des données stockées sur AWS, celles des données Google Workspace et un nouveau tableau de bord de cyberrésilience, pour évaluer l'état de préparation d’une entreprise aux ransomwares.

« Commvault a longtemps fonctionné presque exclusivement avec Microsoft Azure. Le rachat de Clumio, spécialiste de la protection des données stockées chez AWS, et celui d’Appranix, spécialiste de l'automatisation du cloud, devrait aider à intégrer plus facilement la plateforme de Commvault dans les environnements clients multicloud et hybrides, lesquels sont en croissance rapide », observe Simon Robinson, analyste pour le cabinet d’études ESG.

Cloud Rewind pour ne pas reconnecter les données Cloud Rewind indexe et récupère des ressources cloud spécifiques ou des dépendances de ressources, comme les services de calcul, parallèlement aux données de sauvegarde, afin que les entreprises puissent restaurer les applications sans avoir à reconnecter les données. Cette fonctionnalité identifie et suit les services cloud liés aux données de sauvegarde, qu’il s’agisse des API ou des répertoires de ressources utilisés. Cela permettrait aux utilisateurs de mieux visualiser les problèmes ou les écarts de configuration qui pourraient survenir lors d'une restauration automatisée. Le service prendra initialement en charge AWS, Google Cloud et Microsoft Azure. Il serait disponible d’ici à la fin de l’année. Selon Jerome Wendt, analyste pour le cabinet Data Center Intelligence Group, cette capacité est similaire à celle de fournisseurs tels qu'Arpio : « Je m’attends à voir ce genre de fonctionnalités se standardiser dans les solutions de sauvegarde, au fur et à mesure que les entreprises adoptent une approche multicloud ou cloud hybride. Il est en effet probable que c’est ce que les entreprises demanderont par défaut pour garantir que leur reprise d’activité puisse se faire ailleurs en cas d’incident sur le site principal. » Krista Case, analyste chez Futurum Group, confirme d’autant plus l’avis de son confrère que, selon elle, « la dépendance des données et des applications est déjà une tendance établie parmi les solutions qui sauvegardent des clusters de containers. » Le nouveau tableau de bord de cyberrésilience est intrinsèquement lié à Cloud Rewind. Il fournit une vue de l'ensemble des sauvegardes effectuées par Commvault, indique la disponibilité des copies isolées et diagnostique l'état des applications associées. Son lancement est également prévu dans les prochains mois.