Cyberhebdo du 27 décembre 2024 : une semaine exceptionnellement calme

Bienvenue dans cette nouvelle édition du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur les cyberattaques rapportées dans la presse mondiale.

Au cours de la semaine dernière, un seul incident majeur a retenu l'attention des médias, aux États-Unis. Cette attaque n'en souligne pas moins une fois de plus la nécessité d'une vigilance constante et d'une protection renforcée face aux menaces numériques qui continuent de cibler des infrastructures critiques et des données sensibles. D'autant plus qu'il est vraisembable que d'autres incidents ne soient rapportés qu'ultérieurement.

Une entreprise internationale de systèmes de sécurité électrique basée en Hesse centrale, outre-Rhin, a d'ailleurs été victime d'une cyberattaque, les pirates menaçant de publier des données sensibles volées le 25 décembre. La police a ouvert une enquête pour extorsion, impliquant l'unité de cybercriminalité de la police criminelle. L'entreprise, employant environ 1 400 personnes dans plusieurs pays, fournit des technologies utilisées notamment dans les hôpitaux, les éoliennes et les installations solaires. Son nom n'a pas été communiqué et nous n'avons, à date, de trace de revendication publique correspondante.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

19/12/2024 - Pittsburgh Regional Transit (PRT) (USA)

Une cyberattaque par ransomware a entraîné une coupure d'accès à Internet qui a retardé les trains du Pittsburgh Regional Transit (PRT) et a mis hors ligne plusieurs de ses systèmes. L'attaque a été découverte le 19 décembre et le PRT a immédiatement lancé une enquête et engagé des experts en cybersécurité. Les services de transit fonctionnent actuellement normalement, mais certains services pour les passagers sont toujours affectés. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.