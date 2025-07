Ransomware : un premier semestre 2025 d’une intensité inhabituelle

En juin 2025, ransomware.live a compté plus de 500 revendications sur des sites vitrine d’enseignes de ransomware. Au total, après l’intégration des cas constatés dans la presse internationale et les corrections des dates de survenue d’attaque, nous comptons 444 cyberattaques et revendications à travers le monde.

Ce décalage s’explique notamment par le délai de revendication observé chez plusieurs enseignes – de quelques semaines à plusieurs mois.

Sur les douze derniers, le trop de tête des enseignes actives se compose, par ordre décroissant, d’Akira, Qilin et Play. Ils caracolent devant Lynx, Safepay, INC Ransom, et Medusa.

Pour Akira, nous atteignons un taux d’ajustement des revendications, sur la base de date de survenue estimée et/ou de date rapportée publiquement, de près de 32 %, contre près de 46 % pour Qilin, plus de 84 % pour Play, près de 30 % pour Lynx, plus de 68 % pour Safepay, et plus de 37 % pour INC Ransom.

Évolution mensuelle de nombre de cyberattaques avec rançongiciel, dans le monde entier, depuis 2020.

Ces efforts de reconstitution de la chronologie des activités des enseignes cybercriminelles soulignent la rapide montée en puisse de Qilin au cours des derniers mois, même si l’infrastructure de divulgation de données volées semble peiner à suivre la montée en charge. Le profil d’activité montre une progression comparable, avec toutefois une pointe d’incertitude sensible depuis mai. L’enseigne Safepay a également fortement renforcé ses activités, tandis que Play continue de suivre un rythme régulier.

Comme nous l’estimions le mois dernier, Qilin a effectivement supplanté Play depuis le mois de mai.

Répartition géographique des cas de cyberattaque avec ransomware au cours des 12 derniers mois.

Si l’Amérique du Nord s’inscrit toujours en tête des régions touchées par la menace, son niveau observable a considérablement augmenté en Australie. En France, la menace apparaît se stabiliser après les pics de décembre 2024 et du premier trimestre, puis le reflux ayant suivi. En mai, Cybermalveillance.gouv.fr a ainsi reçu à peine plus de 120 demandes d’assistance pour cyberattaque avec ransomware (hors particuliers), et quatre de plus en juin.

Ce mois tend à conforter le recul observé du niveau de la menace depuis mai, par rapport à un premier trimestre explosif : pour janvier, nous atteignons 600 victimes, près de 680 en février, puis plus de 680 en mars. Juin compte, avec janvier, juillet et août, parmi les mois les plus calmes sur le front des ransomware : le décompte existant ne devrait pas significative être relevé dans les semaines à venir.