C’est un changement qui ressemble à une mauvaise blague. Et pourtant, le site d’échange de fichiers WeTransfer, un des plus populaires au monde, est très sérieux. Tout ce que vous partagerez avec ses services devient quasiment sa propriété.

Le « quasiment » pourrait rassurer. Il est surtout un élément de langage, tant les droits que va s’octroyer WeTransfer sur vos fichiers à partir du 8 août 2025 sont étendus.

La seule différence avec un transfert pur et simple de propriété est que le créateur du fichier (photo, etc.) garde son droit d’auteur (copyright)… mais il concède une telle licence d’exploitation à WeTransfer, que cela vide ce droit de sa substance.

Par exemple, un photographe professionnel prend une photo (évènement sportif, d’art, etc.) et l’envoie par WeTransfer à une agence.

Quelques bonnes pratiques pour se protéger

Peut-être feront-elles changer d’avis le site néerlandais si ces réactions venaient à se transformer en désaffections ?

En attendant, les employés qui, en complet shadow IT, transféreraient du contenu sensible avec WeTransfer (des projets sous NDA ou des fichiers qui appartiennent à des clients) créent un risque encore plus important pour leurs employeurs avec ces nouvelles conditions.

La DSI aura donc tout intérêt à communiquer massivement sur ce point.

Pour les utilisateurs, chiffrer les documents pour les rendre illisibles pendant le transfert devient une bonne pratique indispensable.

L’alternative plus radicale – certains diront plus raisonnable – consiste à choisir une autre plateforme de partage aux conditions plus respectueuses de la propriété intellectuelle et en tout cas à renoncer à utiliser WeTransfer pour des documents sensibles.

Quant à la société WeTransfer, le but est peut-être de faire un virage vers l’IA. Mais, au regard des premières réactions, le risque est de terminer dans le bas-côté avec une fuite massive de ses utilisateurs.