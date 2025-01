Cyberhebdo du 3 janvier 2025 : un début d’année apparemment calme

Bienvenue dans cette nouvelle édition du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l’actualité des cyberattaques à travers le monde.

Au cours de la semaine écoulée, trois incidents notables ont été rapportés dans les médias, touchant des organisations et des infrastructures critiques dans trois pays différents : Singapour (SGP), les États-Unis (USA) et l’Inde (IND).

Plongeons ensemble dans l’analyse de ces événements marquants qui illustrent les défis persistants auxquels font face les acteurs du numérique à l’échelle mondiale.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

27/12/2024 – Vallianz Holdings Limited (SGP)

Le groupe Vallianz Holdings Limited (un opérateur de navires de soutien offshore) a récemment été victime d’un incident de ransomware, au cours duquel un tiers non autorisé a accédé à ses serveurs. Des mesures immédiates ont été prises avec des experts externes et le plan de continuité des activités a été activé, limitant ainsi l’impact significatif sur les opérations du groupe. L’incident est toujours en cours d’évaluation, et les actionnaires sont invités à la prudence dans la gestion de leurs actions en attendant de nouvelles mises à jour. (source)

27/12/2024 – Community Health Northwest Florida (CHNWFL) (USA)

La communauté de santé du nord-ouest de la Floride (CHNWFL) a été touchée par une cyberattaque, ce qui a entraîné la mise hors ligne temporaire de ses systèmes pour protéger les opérations et évaluer la situation. Selon la direction, il n’y a pas de preuve que des données de patients ont été compromises. Les services de soins de santé essentiels continuent de fonctionner, mais certains services tels que la dentisterie, la pharmacie et les radiographies sont temporairement affectés. (source)

30/12/2024 – Thomas Cook India Ltd (IND)

La branche indienne de l’agence de voyages Thomas Cook a fermé ses systèmes affectés après une cyberattaque qui a pris en charge son infrastructure IT. L’entreprise a lancé une enquête et travaille avec des experts en cybersécurité pour identifier l’ampleur de l’incident et prendre des mesures correctives. Les actions de Thomas Cook India Ltd ont chuté de 0,53 % après l’annonce de la cyberattaque. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.