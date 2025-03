Ransomware : de REvil à Black Basta, que sait-on de Tramp ?

Septembre 2020. Un affidé de l’enseigne de rançongiciel REvil nous fait des révélations sur une cyberattaque qu’il a conduite quelques mois plus tôt contre le Français Elior. A ce moment-là, le ransomware est une menace déjà prégnante, mais loin de l’ampleur qu’elle s’apprête à prendre. C’est l’époque à laquelle nous commençons toutefois à en suivre mensuellement l’évolution.

Certains acteurs majeurs de cette menace actifs aujourd’hui l’étaient déjà à cette date. Le récit qui suit apporte un éclairage inédit sur la manière dont ils sont susceptibles de profiter de leurs gains, ainsi que du niveau de protection dont ils peuvent se faire valoir – à juste titre ou pas – pour échapper à la Justice.

C’est effectivement ce qu’affirme Tramp, aussi connu sous les pseudonymes de AA et GG, notamment, à l’un de ses partenaires, dd , le 14 novembre 2022 : « j’ai des gars de Loubianka [siège du FSB à Moscou, N.D.L.R.] et du GRU, je les alimente depuis longtemps », peut-on lire dans un journal d’échanges privés vraisemblablement survenus sur la messagerie chiffrée Tox. Ces échanges nous ont été fournis le 30 décembre 2024, ainsi qu’à nos confrères du Spiegel (voir encadré).

« Il a la meilleure protection [qui soit] en Russie. Il a des amis dans les services de sécurité. Il paie même le FSB et le GRU », nous dit cette source. Il s’agit des services du renseignement russe. « Personne n’a plus désormais ce genre d’argent ou ce niveau de sureté », ajoute cette source.

Le lendemain, à 13h30, le procureur demande son placement en détention provisoire. Entre temps, l’Arménie a obtenu et fait traduire les documents nécessaires à son extradition. Il ferait l’objet d’une notice rouge d’Interpol – non publique.

Mais, comme nous l’a pointé le chercheur et spécialiste du renseignement humain liontamer , Tramp se confie à un membre du gang, chuck , qu’il semble connaître depuis « tant d’années », quelques heures plus tard : « les flics m’ont pris ». Il fait état d’une récompense pour des « informations sur TR [potentiellement Trickbot, mais le pseudonyme Tramp a aussi été ouvertement désigné par la justice américaine, N.D.L.R.] : 10 millions ». Plus loin, il indique avoir vu son dossier, « mais ils ne m’ont pas tout montré ». Il devait être extradé.

Quand Tramp revient en ligne le 3 juillet, il dit avoir un nouvel ordinateur et changer de compte Telegram. Il explique avoir perdu son précédent ordinateur, « et pas uniquement. C’est une longue histoire », dit-il : « ça a été difficile dans la vraie vie. Je ne sais pas où commencer… ».

Des relations très haut placées

Des précisions ? « Je ne peux rien dire sur la façon dont on m’a sorti et qui a aidé. Mais on m’a dit que le numéro 1 me connaît et que, sans son accord, ils n’auraient rien fait », assure Tramp. Chuck demandera dans la foulée : « Poutine, c’est ça ? » Tramp n’en dira pas plus.

Le bâtiment dit Loubianka, siège du FSB à Moscou.

Le 7 juillet, il devient toutefois plus bavard, indiquant que son téléphone a été saisi. Pour lui, un « ils » non précisé dispose d’un « accès total à Apple. Ils sont branchés sur toute la planète. Ils savent tout ». Du coup, « foutu pour foutu, Apple, c’est mort. […] Il faut tout nettoyer là-bas ».

Mais chuck est inquiet : quelqu’un lui a dit qu’il est recherché par les forces de l’ordre américaines. Une personne qu’il paie chaque mois pour le protéger au cas où le FSB viendrait le chercher. Il craint que les services russes ne « commencent à [les] extorquer ou [les] forcent à travailler pour eux, en échange de protection ». Il n’a peut-être pas tort.

Car le 16 septembre 2024, YY interpelle Tramp. Il révèle au passage un pseudonyme sous lequel il est connu pour ses activités avec feu Conti : « salut Tramp, c’est bio. On m’a relâché, désolé de ne pas avoir pu prévenir. Le raid des masqués a failli me briser tous les os quand ils ont débarqué, heureusement, j’ai eu le temps de me déconnecter du serveur ».

Bio, un ex-Conti, évoque ses démêlés avec les forces de l'ordre avec Tramp.

Selon lui, c’est un exchange de cryptomonnaies qui l’a trahi : « ils n’ont rien trouvé d’autre que mes trois dernières transactions (environ 3 btc). Bref, ils m’ont fait mariner en détention provisoire, puis m’ont relâché. Pour l’instant, je sens qu’on me surveille donc je me fais discret. C’est la merde qu’ils aient confisqué la bagnole et saisi la maison […], mais j’espère les récupérer bientôt ».

Bio demandera ensuite plusieurs paiements de quelques centaines de dollars à Tramp. Le 10 novembre 2024, il consolidera 20 bitcoins chez Kraken.