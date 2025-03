GTC2025 : Nvidia dévoile des switches photoniques

Nvidia va lancer des switches réseau qui embarqueront des puces photoniques. L’enjeu est d’éliminer les capuchons de conversion électrique/optique qu’on branche d’ordinaire dans les connecteurs de ces appareils pour transporter les données sur des fibres optiques. Le constructeur entend ainsi résoudre les problèmes de coût et de surconsommation électrique que posent ces petits dispositifs.

Rappelons qu’au-delà de 100 Gbit/s, ces embouts métalliques longs d’à peine 11 centimètres coûtent 1 500 euros l’unité et peuvent consommer à eux seuls jusqu’à 10 % de l’énergie d’un cluster de calcul.

« Notre idée a été de ramener les systèmes optiques de ces embouts sur les puces ASIC qui contrôlent nos switches. Cela présente de nombreux avantages, à commencer par le fait qu’en regroupant 144 dispositifs photoniques sur seulement quatre puces, nous divisons leur consommation énergétique d’un facteur 3,5 », explique Gilad Shainer, le patron de la division réseau chez Nvidia, lors de la conférence GTC2025 que le constructeur organise cette semaine à San José, dans la banlieue de San Francisco.

Il argumente par ailleurs qu’une telle intégration devrait réduire les temps de maintenance d’un tiers et contribuer à transmettre les données sur des fibres plus longues (63 fois). Ce dernier détail irait dans le sens de clusters de calculs équipés de toujours plus de GPU, au point de devoir les répartir sur plusieurs salles informatiques. Pour l’heure, les GPU ne peuvent travailler ensemble que lorsqu’ils sont installés dans des armoires rack accolées.

Une amélioration seulement au niveau des switches Depuis qu’il vend ses GPU aux datacenters pour constituer des clusters de calcul, Nvidia s’est lancé dans la fabrication des switches pour les mettre en réseau. Sa gamme Quantum-X, qui permet aux GPU de communiquer entre eux ou avec leurs baies de disques en InfiniBand, disposera de ces nouveaux ASIC packagés avec des systèmes optiques d’ici à cet été. Il faudra attendre un an de plus pour que sa gamme Spectrum-X, qui fait de même pour les réseaux Ethernet, en soit également pourvue. « Grâce à ce système appelé CPO (Co-Packet Optics), nous éliminons les centaines d’embouts photoniques qu’il faut habituellement insérer dans les switches. » Gilad ShainerSenior V-P réseau, NVIDIA Gilad Shainer évoque l’arrivée de trois modèles de switches. Le prochain Quantum-X proposera 144 connecteurs optiques pouvant chacun transmettre des données à la vitesse de 800 Gbit/s, contre 400 Gbit/s actuellement. Un premier Spectrum-X équipé des mêmes quatre ASIC offrira 128 ports en 800 Gbit/s, débrayables en 512 ports de 200 Gbit/s. Un second Spectrum-X devrait quadrupler cette bande passante avec 512 ports optiques en 800 Gbit/s, débrayables en 2 048 ports qui communiqueraient en 200 Gbit/s. « Pour que ce soit clair : grâce à ce système appelé CPO (Co-Packet Optics), nous éliminons les centaines d’embouts photoniques qu’il faut habituellement insérer dans les switches. En revanche, il faudra toujours utiliser ces embouts sur les serveurs de calcul et les baies de stockage, car cela n’aurait pas de sens de mettre un dispositif CPO sur chaque carte réseau qui n’a qu’un ou deux ports réseau », précise Gilad Shainer. En l’occurrence, le fait que ces switches intègrent un système CPO ne change absolument rien à leur compatibilité avec le reste des équipements réseau. La compatibilité se fait plutôt au niveau logiciel. Par exemple, si l’on veut bénéficier du protocole Spectrum-X, qui est une extension propriétaire du protocole RoCE (RDMA-over-Converged-Ethernet) pour réduire la latence des communications, il faut nécessairement doter ses serveurs et ses baies de stockage de cartes réseau Nvidia.

Résoudre la difficulté de produire des dispositifs photoniques De base, un switch réseau ne transmet sur ses ports que des signaux électriques et ceux-ci sont transférés par des câbles en cuivre jusqu’à leur destination. Mais plus le débit du port est élevé, plus la résistance électrique du cuivre réduit la distance. Le problème est résolu en remplaçant les câbles de cuivre par des fibres optiques, à condition de rajouter un embout dans le connecteur qui convertit l’électricité en photon. Cet embout intègre un système photonique, à savoir une diode qui produit un laser et un circuit « PIC » qui laisse passer ou non la lumière selon les bits de données à transmettre. Dans la plupart des cas, il s’agit même de dévier le signal pour créer différentes longueurs d’onde. « Nous travaillons avec les acteurs qui innovent dans les embouts photoniques, car ils proposent des solutions qui sont complémentaires de nos switches. » Gilad ShainerSenior V-P réseau, NVIDIA Le problème est qu’il est très difficile de miniaturiser ces circuits PIC pour augmenter leur débit. De fait, au-delà de 100 Gbit/s, les capuchons photoniques sont rares, difficiles à fabriquer, leur prix s’envole et leur fiabilité est discutable. Pire, comme ils ne sont pas suffisamment miniaturisés, ils chauffent d’autant plus. Récemment, le fondeur franco-italien STMicroelectronics a mis au point une nouvelle technique de gravure qui devrait résoudre le problème et pourrait déboucher, d’ici à la rentrée, sur des capuchons de 800 Gbit/s au prix plus habituel de 300 €. Les capuchons basés sur les puces photoniques de STMicroelectronics devraient consommer bien moins d’énergie pour produire le laser, et le système qui transmet le laser chaufferait aussi peu qu’un embout à 100 Gbit/s. « Évidemment, nous travaillons avec les acteurs qui innovent dans les embouts photoniques, car ils proposent des solutions qui sont complémentaires de nos switches », commente Gilad Shainer, qui se refuse à citer STMicroelectronics en particulier.