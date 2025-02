STMicroelectronics se voit en champion des réseaux fibres

800 Gbit/s et même 1,6 Tbit/s de débit sur les fibres optiques qui relient les baies de serveurs dans les datacenters. Cette prouesse, quatre à seize fois la vitesse habituelle, est rendue possible par une puce minuscule. Une puce baptisée PIC100 qui convertit les signaux électriques des switches Ethernet en photons, qui s’installe tout simplement dans l’embout QSFP d’une paire de fibres et qui, cocorico, est fabriquée en France, dans les usines de STMicroelectronics à Crolles (Isère).

Dans le principe, les réseaux optiques en datacenters reposent sur trois éléments. Des switches qui émettent sur chacun de leurs ports Ethernet SFP des signaux électriques. Des fibres multimodales qui transportent quatre signaux à la fois (selon une superposition complexe de longueurs d’onde). Et, à l’intersection des ports SFP et des fibres, des embouts QSFP qui transforment les signaux électriques en ondes lumineuses.

Parmi les embouts QSFP les plus avancés, les modèles les plus fréquents actuellement dans les datacenters sont les QSFP28 qui superposent quatre signaux lumineux pour atteindre un débit de 100 Gbit/s (4 x 25 Gbits/). Cependant, on trouve déjà des QSFP56 et QSFP112 qui portent respectivement ces débits à 200 (4 x 50 Gbit/s) et 400 Gbit/s (4 x 100 Gbit/s). Pour donner un ordre d’idées, un embout QSFP112 coûte à lui seul un peu plus de 1000 euros. Il faut compter environ 300€ pour un embout QSFP56 et environ 120€ pour un embout QSFP28.

La promesse de STMicroelectronics est de fournir une nouvelle électronique qui doit permettre aux équipementiers réseau de proposer, d’ici à cet été, des embouts QSFP224 (4 x 200 Gbit/s) et, en fin d’année, QSFP448 (4 x 400 Gbit/s) avec des prix « plus raisonnables ». Autre avantage, les embouts QSFP basés sur la puce gravée par STMicroelectronics chaufferaient bien moins que les précédents.

L’enjeu de graver des circuits qui produisent des ondes pures En émission, le principe de la puce PCI100 est de conjuguer un laser produit par un autre circuit avec les soubresauts des signaux électriques de la carte réseau pour, au travers de guides sinusoïdaux en silicium, émettre vers la fibre des ondes longues de 3,75 à 6 millimètres. En réception, la lumière passe par ces mêmes guides pour recréer, ou pas, une impulsion électrique à partir d’une sonde optique. Selon Vincent Fraisse, directeur de la branche communication optique de STMicroelectronics, ce serait la première fois qu’un fabricant de semiconducteurs parvient à graver ensemble de tels circuits à une échelle aussi petite. Le point important n’étant pas tellement la finesse du circuit, mais plutôt la réduction de perte de décibel par cm (0,4 Db/cm pour le PIC). Un billet de blog du fabricant précise que l’incapacité à graver des circuits qui limitent correctement le bruit dans la formation des ondes optiques serait la cause d’une pénurie actuelle des embouts QSFP56 et supérieurs. La puce PCI100 est gravée avec une finesse de 55nm. Oui, c’est dix fois moins précis que les meilleures usines de TSMC et d’Intel, mais qu’importe puisqu’il ne s’agit pas ici de circuits de processeurs ou de GPU. La prouesse est plutôt à chercher ici dans la manière de graver, baptisée BiCMOS55X, a priori 15% plus précise que la précédente BiCMOS55 à la même échelle de 55 nm. Le BiCMOS est un type de design dans lequel on conjugue des portes logiques traditionnelles (des transistors à trois branches) avec des transistors à deux branches, les uns traitant l’information, les autres se contentant de l’inverser. Par rapport au design CMOS traditionnel, un circuit BiCMOS est généralement plus performant, mais consomme beaucoup plus d’énergie. Manifestement, STMicroelectronics parviendrait à éviter ce second problème en mélangeant deux types de matériaux. À terme, STMicroelectronics compte adapter le design de sa puce PIC100 pour l’intégrer dans des chiplets, de sorte à pouvoir brancher directement les fibres sur les serveurs ou les cartes GPU, sans passer par un embout QSFP.