Rachat d’Ampere par SoftBank : une opération comptable pour Stargate

Le conglomérat financier japonais SoftBank rachète pour 6,5 milliards de dollars le fabricant de processeurs ARM pour datacenters Ampere Computing. SoftBank était déjà le propriétaire d’Arm Ltd, à savoir l’entreprise qui conçoit les designs de cœurs ARM et les revend sous licence à tous les fabricants de processeurs pour smartphones. Mais aussi à Apple pour ses processeurs Silicon, à Nvidia pour ses processeurs Grace. Aux hyperscalers pour leurs processeurs Graviton (AWS), Cobalt 100 (Azure) ou encore Axion (GCP). Et puis, donc, à Ampere Computing.

Depuis 2020, Ampere Computing a produit trois générations de processeurs ARM pour datacenters, baptisés AmpereOne. Leur seule particularité est qu’ils possèdent un très grand nombre de cœurs. Le modèle actuel, l’AmpereOne MX, en propose 256. Le modèle suivant, l’AmpereOne Aurora, attendu pour 2026, en aura 512.

La stratégie d’Ampere Computing est de fournir aux hyperscalers des puces avec un meilleur rendement que les habituels processeurs x86 de marque Intel ou AMD. Mais comme Azure et GCP ont entretemps pris le parti de développer leurs propres processeurs ARM, comme AWS, le seul gros client d’Ampere est à l’heure actuelle Oracle, qui utilise ses puces pour son cloud OCI.