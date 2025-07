Le rachat de Juniper par HPE est finalement validé

HPE va finalement pouvoir racheter Juniper pour 14 milliards de dollars. Telle est la décision qui vient de tomber après des mois de tractation avec les autorités américaines, qui considéraient cette fusion anticoncurrentielle et refusaient de la valider. HPE avait annoncé son intention de racheter Juniper en janvier 2024.

Paradoxalement, le rachat n’était pas bloqué par peur d’une hégémonie dans les datacenters. La raison qui motive HPE est pourtant bien de mettre la main sur les équipements réseau de son concurrent (routeurs Ethernet, SD-WAN, firewalls) jugés complémentaires de ceux qu’il vend déjà sous la marque Aruba. Non, le gouvernement des USA craignait juste que cette fusion nuise à la concurrence des prix sur les bornes Wifi, que les deux constructeurs vendent outre-Atlantique aux TPE, aux PME et même au grand public.

Pour débloquer la situation, HPE a accepté de se séparer de sa marque de bornes Wifi Instant On wireless et Juniper de céder à des cloneurs le code source du système Mist qui pilote ses bornes par IA. Cela dit, il leur faut encore joindre le geste à la parole. HPE a 180 jours pour trouver un repreneur à l’activité Instant On wireless et organiser une vente aux enchères pour ventiler des licences perpétuelles du code source de Mist.

« Ces cessions sont une contrainte mineure au regard de l’avantage que tire HPE du rachat de Juniper. Il lui permet d’avoir un catalogue de produits réseau suffisamment complet pour rivaliser à armes égales avec le numéro 1 du secteur : Cisco. Loin devant Arista ou Extreme Networks », estime Ron Westfall, analyste chez HyperFrame Research.

« Et concernant le système Mist, qui présente des avantages indéniables dans l’administration des réseaux épaulée par l’IA, même si son code source est diffusé à d’autres, HPE conserve le droit de l’exploiter commercialement », ajoute-t-il.