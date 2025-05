Cryptomonnaies : la justice allemande assène un nouveau coup aux cybercriminels

Le procureur de Franfort et la police criminelle fédérale allemande (BKA) viennent d’annoncer la saisie de l’infrastructure IT du service d’échange de crypto-pépettes eXch.

« En plus de données étendues de plus de huit téraoctets, les valeurs cryptographiques Bitcoin, Ether, Litecoin et Dash d'un montant actuel d'environ 34 millions d'euros ont été sécurisées. Il s'agit de la troisième plus grande sécurisation d'actifs cryptographiques dans l'histoire de la BKA », peut-on lire dans le communiqué.

La plateforme eXch était active depuis 2014 et connue pour ne pas implémenter de mesures de lutte contre le blanchiment de crypto-actifs. : « les uses n’avaient pas à s’identifier auprès du service, et leurs données n’étaient pas stockées ». Les autorités estiment que l’équivalent de 1,9 milliards de dollars de crypto-actifs ont transité par ce service : « entre autres, une partie de la somme volée de 1,5 milliard de dollars US de la bourse de crypto-monnaies Bybit, qui a été piratée le 21 février 2025, aurait été échangée via eXch ». Cette opération a été attribuée au groupe Lazarus.

Les opérateurs d’eXch avaient, le 17 avril, annoncé sa fermeture pour le 1er mai : « les autorités ont pris les devants et ont mis la main sur de nombreuses preuves et traces. Malgré un temps de préparation réduit, la base de données de la plateforme et les valeurs cryptographiques connectées ont été sécurisées ».

Cette saisie intervient quelques mois après l’opération appelée Destabilise. Cette dernière a mis au jour et perturbé deux réseaux russes de blanchiment d’argent qui manipulaient notamment des fonds volés par le gang du ransomware Ryuk.