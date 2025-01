Cybercriminalité : nouvelle opération judiciaire internationale

Les changements d’enregistrements DNS avaient vendu la mèche : le 29 janvier en fin de journée, les noms de domaine du forum Cracked et du service StarkRDP étaient passés sous contrôle du FBI. Et cela valait aussi pour celui du forum Nulled.

Initialement, les administrateurs de Cracked ont fait état d’un « problème avec notre centre de calcul », dans un message publié sur leur chaîne Telegram.

Ces deux forums étaient connus pour être fréquentés notamment par des cybercriminels. StarkRDP proposait des machines virtuelles virtuelles Windows accessibles via RDP, connues notamment pour être utilisées dans le cadre d’opérations offensives telles que du credential stuffing.

Le FBI a également saisi à cette occasion les noms de domaine de la plateforme SellIX, utilisée notamment pour créer des boutiques en ligne proposant des produits tels que des données volées, des clés logicielles ou encore des comptes utilisateurs compromis.

Dans un communiqué de presse, Europol indique que tout cela d’inscrit dans le cadre d’une opération judicaire internationale pilotée par les autorités allemandes, l’opération Talent. L’Office Anti-Cybercriminalité (OFAC) français compte parmi les participants à l’opération.

Celle-ci s’est déroulée du 28 au 30 janvier et a conduit à l’arrestation de deux suspects ainsi, notamment, qu’à la saisie de 17 serveurs, plus de 50 appareils électroniques, et environ 300 000 euros en numéraire et en crypto-pépettes. « Durant la journée d’action, 12 noms de domaine au sein des plateformes Cracked et Nulled ont été saisis », précise en outre le communiqué, « y compris le processeur de paiements appelé Sellix, qui était utilisé par Cracked, et le service d’hébergement appelé StarkRDP ».

L’agence fédérale allemande de lutte contre la criminalité organisée, le BKA, précise pour sa part que l’opération Talent est le point d’orgue d’une enquête engagée en mars 2024 et dans le cadre de laquelle 8 personnes ont été identifiées, dont deux citoyens allemands âgés de 29 et 32 ans.

Les autres prévenus, « des hommes âgés de 21 à 29 ans, devront répondre à des procédures engagées par les autorités judiciaires américaines, espagnoles, grecques et italiennes, conformément à la législation locale de chaque pays », indique en outre le BKA.

Cette première opération judiciaire en 2025 s’inscrit dans la continuité d’une année passée phare pour la lutte contre la cybercriminalité. Comme pour les précédentes, les données collectées à l’occasion des saisies constituent autant d’opportunités nouvelles pour conduire à de nouvelles interventions.