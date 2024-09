Cryptomonnaies : l’Allemagne ferme 47 échanges utilisés par des criminels

Le Parquet de Francfort, via le Bureau central de lutte contre la criminalité sur Internet (ZIT), ainsi que l'Office fédéral de la police criminelle (BKA), ont démantelé 47 services d'échange en Allemagne.

Utilisées à des fins criminelles, ces plateformes permettaient l'échange de monnaies traditionnelles et de cryptomonnaies.

Les opérateurs de ces services d'échange sont accusés d'avoir intentionnellement dissimulé l'origine de fonds obtenus illégalement, en ne respectant pas les obligations légales de lutte contre le blanchiment d'argent.

Ces plateformes permettaient des transactions anonymes sans vérification d'identité. Ces services constituent un élément clé dans la chaîne de valeur du cybercrime, souvent utilisés par des groupes de rançongiciels, notamment.

Les enquêtes menées par le BKA et le ZIT ont permis de saisir des données précieuses sur les utilisateurs et les transactions de ces services, ouvrant de nouvelles pistes dans la lutte contre la cybercriminalité.

Dans un communiqué de presse, les autorités allemandes pointent vers une plateforme baptisée Final Exchange présentant l’opération et ses détails.

Le nom choisi pour cette opération ne manque pas de rappeler l’opération internationale Endgame.

Rendue publique fin mai, l’opération Endgame s'est concentrée sur six grandes familles de logiciels malveillants, visant leurs infrastructures et leurs ressources financières, et frappant aux prémices des cyberattaques.