Qlik déroule sa vision de l’IA agentique

Prudent en 2023, Qlik a racheté Kyndi en 2024, un spécialiste du NLP et des données non structurées, avant de présenter Qlik Answers lors de sa conférence annuelle la même année.

Disponible depuis l’été 2024, Qlik Answers est un assistant pour parcourir des documents non structurés (HTML, DOCX, TXT, PDF, etc.) et constitués des applications RAG (Retrieval Augmented Generation). Il est propulsé par le modèle Claude 3.5 Sonnet depuis le mois d’avril 2025. Cohere Rerank 3.5 est utilisé pour le reclassement des documents au sein du mécanisme RAG. L’éditeur présente notamment un moyen de parcourir la documentation de Qlik Analytics.

Depuis février 2025, Qlik Answers bénéficie d’un connecteur vers Qlik Application Automation. C’est un outil d’intégration no-code. Il s’agit ici de simplifier la configuration des bases de connaissances à partir de documents stockés sur différentes plateformes (Amazon S3, Azure Storage, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, Office 365, OneDrive, etc.).

« Il nous manquait beaucoup de choses », a déclaré Mike Capone, CEO de Qlik, lors de Qlik Connect 2025. « Une grande partie des connaissances créées dans l’univers apparaît dans Slack, dans les courriels et dans les PDF. L’IA deviendra inutile si vous ne la basez que sur des données structurées. »

Pour autant, alors qu’il avait commencé par présenter un assistant capable de générer des requêtes SQL, l’éditeur ne permet pas d’analyser directement des données.

Il faut dire que l’éditeur proposait déjà Insight Advisor depuis 2019, un outil NLP au sein de Qlik Sense pour « converser » avec les données structurées et générer des diagrammes. Depuis 2024, l’éditeur a fait évoluer Insight Advisor en propulsant certaines fonctionnalités par des LLM. L’assistant est par ailleurs accessible depuis Microsoft Teams.

Mais l’IA générative peut aussi être mise au service de l’intégration de données. En avril 2025, Qlik Talend Cloud a vu débarquer au sein de Talend Studio un assistant pour générer des contrats API. L’outil combine les capacités de programmation visuelle de l’API Designer et du prompt engineering.

Des assistants aux agents Lors de Qlik Connect 2025, à défaut de lancer des produits, l’éditeur a dévoilé sa vision de l’IA agentique. L’éditeur entend mettre au point un framework capable d’accueillir un ensemble d’agents IA spécifique à son domaine. Le premier agent dont la préversion privée sera disponible à partir de cet été n’est autre que Qlik Anwsers. L’intégration des données structurées et la possibilité d’enclencher des actions à partir de l’assistant en feront un « agent ». L’intégration avec Qlik Sense et le moteur Qlik Engine sont en cours. « Ce que Qlik appelle ici “agentique” est essentiellement une forme améliorée d’intelligence augmentée, où l’IA fait des découvertes dans les données à votre place. » Stephen CatanzanoAnalyste, ESG Qlik a ensuite présenté un agent de « découverte ». Son rôle sera « de surveiller un large éventail de données afin d’identifier les tendances importantes, les anomalies et les valeurs aberrantes » à travers les jeux de données utilisés par la plateforme Qlik Sense. Il suggérera des explications concernant ces tendances dans les indicateurs clés de performance et recommandera les prochaines actions. Sur le papier, cette capacité ressemble à ce que propose Tableau avec Pulse. Selon Donald Farmer, fondateur et analyste principal chez TreeHive Strategy, ancien vice-président de l’innovation et du design chez Qlik, l’éditeur n’entend pas réellement fournir un framework de développement d’agents comme l’entendent ses compétiteurs SAS ou Domo. « Ce que Qlik appelle ici “agentique” est essentiellement une forme améliorée d’intelligence augmentée, où l’IA fait des découvertes dans les données à votre place », juge-t-il.

Une vision à matérialiser Les véritables agents IA arriveront plus tardivement. L’éditeur prévoit de développer des agents dédiés à l’intégration de données dont le rôle sera « d’automatiser les tâches complexes de préparation des données en plusieurs étapes, en veillant à ce que les jeux de données soient optimisés pour un large éventail d’applications d’IA ». Celui-ci devrait également superviser la qualité de données. Les agents consacrés à l’analyse prédictive seront également de la partie. Plus spécifiquement, ils « collaboreront » avec les agents d’intégration pour « identifier ou préparer des jeux de données » afin d’entraîner des modèles de machine learning en exploitant le module intelligent model optimization, une fonction d’AutoML avancée. « Ils généreront ensuite des prédictions et des prévisions et fourniront les résultats pour analyse par l’intermédiaire d’assistants et de tableaux de bord », assurent les porte-parole de Qlik. « Dans certains cas, ils seront capables d’agir de manière autonome en évaluant des scénarios et en déterminant les prochaines étapes optimales », promettent-ils. En aval, des agents seront chargés d’automatiser certaines actions dans les systèmes tiers à partir des processus décisionnels opérés dans Qlik Cloud. Enfin, l’éditeur prévoit d’embarquer des agents dans ses plateformes pour en simplifier l’usage et faciliter la compréhension des données. Techniquement, Qlik entend prendre en charge les protocoles ouverts MCP (Model Context Protocol) d’Anthropic et Agent2Agent (A2A) de Google, en sus des éléments d’intégration traditionnels (API, connecteurs). Bref, voilà de jolies promesses. Dernièrement, Qlik s’est davantage concentré sur l’intégration et la mise en qualité de données, comme l’indiquent les notes de mise à jour de sa plateforme.

Combler les manques en matière d’analytique prédictive Lors de Qlik Connect 2025, l’éditeur a également présenté : La prévision de séries temporelles multivariées. Cette fonctionnalité de Qlik Predict (anciennement AutoML) permet aux utilisateurs de modéliser des scénarios potentiels basés sur l’analyse de séries temporelles de facteurs tels que la saisonnalité, les conditions économiques, les prix et l’activité des campagnes.

Write Table, un outil de mise à jour et de réécriture des données dans des systèmes tels que SAP et Salesforce, afin qu’elles puissent être synchronisées entre les tableaux de bord et autres produits de données pour favoriser la collaboration.

Table Recipe, un outil de préparation de données no code permettant de nettoyer, convertir et formater les données pour créer des tables en utilisant une interface de type tableur. L’analyse des séries temporelles est une capacité que les clients de Qlik réclamaient et que l’éditeur aurait dû ajouter plus tôt, indique Mike Capone. Donald Farmer, quant à lui, a noté l’existence de Write Table et son utilisation potentielle en conjonction avec le développement de l’IA agentique. Cependant, il a noté que les fournisseurs de BI proposent déjà des capacités de réécriture. « Write Table est une base [pour le développement de l’IA agentique], mais il semble que des entreprises comme Domo et ThoughtSpot aient une longueur d’avance dans la création d’agents autonomes pour leurs utilisateurs, » estime-t-il. « Il sera important de voir comment Qlik associera Discovery Agent et Write Table. »