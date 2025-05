GenAI : Lloyds et Nationwide co-développent un LLM dédié à la banque

Lloyds Banking Group et le groupe mutualiste Nationwide Building Society vont prochainement déployer un outil d’intelligence artificielle générative (GenAI) spécifiquement conçu pour le secteur financier britannique.

Ce grand modèle de langage (LLM), baptisé FinLLM, a été co-développé par les deux groupes bancaires avec la société Aveni, basée à Edinbourg.

L’objectif est de proposer un LLM qui soit adapté aux exigences des banques britanniques.

Dans la finance, ces technologies commencent à être expérimentées dans les services client, les opérations internes, la conformité et la sécurité.

Après une phase de recherche et de test de six mois, FinLLM serait aujourd’hui prêt pour un déploiement en conditions réelles à grande échelle. Il respecte à la fois avec les recommandations de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique et l’IA Act européen, assurent les trois acteurs.

Dans un premier temps, le modèle sera utilisé par Lloyds et par Nationwide. Il sera ensuite proposé à l’ensemble du secteur.

Quels cas d’usage concrets pour les LLM dans la banque ? Concrètement, un LLM pourrait simplifier des notions financières complexes pour les clients, assister les collaborateurs dans leurs calculs réglementaires ou encore aider les décisions internes liées à la conformité. « Nous sommes enthousiasmés par les performances de FinLLM et les bénéfices potentiels qu’il pourra offrir à Nationwide et à nos clients », se réjouit déjà Sri Kanisapakkam, Chief Data Officer de Nationwide. « Des comparatifs approfondis montrent que FinLLM surpasse constamment les LLM à usage général sur les tâches financières », renchérit Aveni. « FinLLM sera un véritable tournant pour les services financiers au Royaume-Uni », assure de son côté Ranil Boteju, Chief Data & Analytics Officer de Lloyds qui a commencé à investir dans l’éditeur en 2024. Lexi Birch, directrice d’Aveni Labs, insiste sur le fait que le modèle est le fruit d’une étroite collaboration entre experts techniques et professionnels des métiers de la finance. « Nous avons défini une feuille de route claire pour fournir une IA générative fiable à un secteur où la précision et la confiance ne sont pas négociables », se félicite-t-il.