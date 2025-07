Marketing Digital : la recherche IA gagne la confiance des Français

L’intelligence artificielle (IA) est en train de redessiner la manière dont les internautes recherchent des informations. C’est l’un des principaux enseignements de l’étude « The Rise of AI Search Archetypes », que vient de publier Yext (spécialiste de la gestion des informations publiques des entreprises).

Menée auprès de 2 237 consommateurs en France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis, l’enquête s’est penchée sur l’essor (qualifié de rapide) des usages d’IA dans les parcours de recherche en ligne.

Cette évolution transforme la manière dont les marques vont devoir gérer leur visibilité sur internet, avertit le cabinet de conseil (cf. encadré ci-dessous).

Autre tendance marquante : les utilisateurs français afficheraient une confiance plus forte dans l’IA que dans les moteurs classiques pour traiter des sujets jugés sensibles (51 % contre 45 %).

La quasi-totalité des répondants français (91 %) dit vérifier les informations qu’ils obtiennent d’une IA. Et plus de la moitié de ceux qui vérifient disent le faire régulièrement pour confirmer ou enrichir les résultats obtenus (53 %).

Mais cette confiance reste relative et nuancée.

Des écarts importants entre générations

L’étude distingue de fortes variations selon les tranches d’âge. La Gen Z utilise l’IA comme un générateur d’idées et d’inspiration : 34 % s’en servent pour trouver des idées, 42 % pour suivre des tutoriels, et 46 % complètent leurs recherches via les réseaux sociaux.

Les Millennials, eux, adopteraient une approche plus hybride, qui combine recherche IA, moteurs classiques et plateformes sociales selon leurs besoins.

Quant à la Gen X, elle resterait majoritairement fidèle aux moteurs classiques pour les produits, tout en recourant à l’IA pour les explications ou les réponses rapides.

Les « Boomers » (sic), enfin, resteraient à distance de ces outils.