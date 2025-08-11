CX : Salesforce et ServiceNow investissent dans Genesys

Genesys recevra une injection de 1,5 milliard de dollars de la part de Salesforce et ServiceNow.

Salesforce investira 750 millions de dollars dans Genesys afin de développer davantage la solution CX Cloud, issue d’une intégration avec la plateforme CCaaS (Contact Center as a Service) de Genesys. L’investissement de 750 millions de dollars de ServiceNow est destiné au développement de Unified Experience, son offre conjointe avec Genesys. L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année fiscale 2026.

Genesys est connu pour la gestion des effectifs des centres de contact et l’orchestration des flux de travail, tandis que Salesforce et ServiceNow se sont imposés comme des rivaux dans le domaine de l’expérience client infusée à l’IA agentique.

Les investissements réalisés par ces deux entreprises, partenaires de longue date de Genesys, reflètent leur ambition d’implanter leurs agents IA dans davantage de centres de contact et d’en tirer les bénéfices financiers associés, déclare Rebecca Wettemann, fondatrice de Valoir, un cabinet d’études indépendant.

« [ServiceNow et Salesforce] comprennent qu’en fin de compte, celui qui maîtrise l’orchestration peut prendre de nombreuses décisions concernant les dépenses en IA », signale-t-elle. « Genesys possède une expérience de l’orchestration qui dépasse ce que ces deux entreprises font actuellement de manière native. »

ServiceNow a également mis en place des intégrations stratégiques similaires de flux de travail d’IA agentique avec d’autres éditeurs de solutions CCaaS, tels que Five9, Nice et Zoom.

Une introduction en bourse en vue pour Genesys ? Les apports de Salesforce et ServiceNow représentent une participation importante dans Genesys, qui a récemment dépassé les 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel récurrent, soit 35 % de plus que l’année dernière à la même période. Genesys revendique 8000 clients dans plus de 100 pays. Salesforce et Genesys partageraient 250 clients communs. Genesys était une société cotée en bourse jusqu’en 1999, date à laquelle elle a été rachetée par Alcatel-Lucent, qui l’a vendue à des fonds d’investissement en 2012. Salesforce Ventures a également mené un tour de table de 580 millions de dollars pour Genesys en 2021. En octobre 2024, Genesys a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse, selon un rapport de Reuters. Au début de l’année, il a été largement diffusé que la société prévoyait exécuter cette opération en mai, mais celle-ci a été reportée en raison des turbulences sur les marchés boursiers. Selon Rebecca Wettemann, cette nouvelle injection de capitaux pourrait signifier que l'IPO, ou peut-être une acquisition par Salesforce ou ServiceNow, se rapproche. « Il faut comprendre qu’un certain nombre de personnes, notamment des investisseurs et des dirigeants, attendent depuis un certain temps une sortie », souligne-t-elle. « [De plus], n’oubliez pas que Salesforce et ServiceNow aiment essayer avant d’acheter. » Pour l’heure, Hellman & Friedman et Permira, deux fonds d’investissement, demeurent actionnaires majoritaires de Genesys