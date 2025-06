IA et droits d'auteur : victoires fragiles pour Meta et Anthropic dans la guerre du « fair use »

Les victoires limitées d’Anthropic et de Meta dans leurs procès sur l’IA cette semaine nous éclairent pour déterminer si l’utilisation de matériel protégé par droit d’auteur afin d’entraîner des systèmes d’IA générative relève, effectivement, d’un « usage loyal » (fair use).

Aux États-Unis, le « fair use » est un argument juridique utilisé dans les affaires de violation des droits d’auteur. En vertu de ce droit, une partie peut utiliser une œuvre protégée par des droits d’auteur sans l’autorisation du propriétaire à des fins de reportage, d’enseignement ou de recherche, généralement si l’utilisation de matériel protégé par des droits d’auteur sert l’intérêt public.

Pas de fair use en France, mais une transposition du droit européen qui favorise « l’intérêt général » Le concept n’existe pas à part entière en droit français. Il y a bien une forme de droit de citation permis pour les journalistes, les caricaturistes, les scientifiques et le corps enseignant. Le droit européen a ajouté des exceptions à travers la directive DAMUN qui permet la fouille de données protégées tant que son propriétaire ne s’y est pas opposé. « En définitive, l’on assiste à l’émergence d’un droit d’auteur, qui, dans la vision européenne, s’adapte à l’intérêt général », résume le cabinet d’avocats Haas.

En termes juridiques, il s’agit d’un test à quatre facteurs : l’effet de l’utilisation sur le marché potentiel ; la quantité de matériel utilisé ; la nature de l’œuvre protégée par le droit d’auteur ; et le but et le caractère de l’utilisation, qui examine également l’utilisation transformative, c’est-à-dire les cas où la nouvelle œuvre dérivée du contenu protégé par le droit d’auteur ajoute une signification ou une expression substantiellement nouvelle. Par exemple, en février 2025, Ross Intelligence a perdu son procès face à Thomson Reuters et sa filiale Westlaw parce qu’il avait utilisé des notes associées à la base de données légale appartenant au groupe canadien. Un juge du tribunal de district du Delaware avait considéré que l’usage des données par Ross n’était pas « transformatif ».

Meta et Anthropic ont eu plus de chance.

Deux types de fair use Dans les procès de Meta et d’Anthropic, les juges ont décidé que les fournisseurs d’intelligence artificielle pouvaient prétendre à une utilisation équitable, sur la base de deux facteurs distincts. Dans le cas de Meta, des auteurs, dont Sarah Silverman et Ta-Nehisi Coates, ont poursuivi le géant des réseaux sociaux en 2023 pour avoir violé les règles du droit d’auteur et utilisé leurs livres pour entraîner le modèle Llama de Meta sans autorisation. Le juge de district américain Vince Chhabria a statué jeudi 26 juin que l’utilisation équitable s’appliquait dans ce cas en raison de l’absence d’impact potentiel sur le marché. Cela signifie que les auteurs n’ont subi aucune perte financière du fait de l’utilisation de leur œuvre par Meta pour entraîner son système. La veille, le juge de district américain William Alsup a conclu que l’argument du faire use d’Anthropic dans le procès intenté au fournisseur par les auteurs Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson était également valable. Les auteurs avaient accusé le fournisseur d’IA d’utiliser leurs livres protégés par le droit d’auteur pour entraîner son chatbot d’IA, Claude. Le juge a estimé qu’en raison du pouvoir de transformation de l’IA générative (GenAI), l’usage loyal pouvait être pris en compte dans l’affaire Anthropic. Toutefois, le juge a également décidé que l’affaire serait jugée pour l’utilisation par Anthropic de livres piratés. On parle de piratage numérique lorsque du matériel protégé par des droits d’auteur est utilisé, reproduit ou distribué sans autorisation. « Les affaires Anthropic et Meta représentent les deux premières décisions concernant le faire use et l’IA générative », note Michael Graif, associé en propriété intellectuelle chez Brown Rudnick. « Il existe désormais un précédent différent, mais connexe, que les autres tribunaux pourront suivre : l’entraînement de modèles d’IA générative sur des œuvres protégées par le droit d’auteur constitue un usage loyal ».