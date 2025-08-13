Cyberattaques : la campagne ciblant les clients de Salesforce s’intensifie

Air France-KLM, Bouygues Telecom, Google. Ces entreprises ont le point commun d’avoir alerté la semaine dernière d’accès non autorisé dans un de leurs systèmes tiers.

Selon Air France-KLM, l’exfiltration menée depuis une « plateforme externe » qu’elle utilise pour son service client n’a pas permis aux acteurs malveillants d’obtenir de données sensibles (numéros de carte de crédit, numéros de passeport, mot de passe, informations de réservation). Ils ont tout de même pu télécharger les noms, prénoms, coordonnées, numéros et statut du programme Flying Blue des personnes concernées.

Bouygues Telecom rapporte que les attaquants ont eu accès aux données personnelles de 6,4 millions de comptes clients, dont « les coordonnées, les données contractuelles, les données d’état civil ou celles de l’entreprise si vous êtes un professionnel, ainsi que les IBAN ».

« Les numéros de cartes bancaires et les mots de passe de vos comptes Bouygues Telecom ne sont pas impactés », ajoute l’opérateur.

Les deux entreprises assurent que les clients concernés ont été contactés, la CNIL notifiée et qu’elles ont porté plainte auprès des autorités judiciaires en plus d’avoir pris les mesures techniques pour endiguer l’attaque.

De son côté, Google indique que 2,55 millions d’enregistrements liés à des clients potentiels de Google Ads ont été exfiltrés. Ce sont des « informations de contacts professionnels de base et des notes associées ». Le géant du Web rapporte avoir reçu une demande de rançon de 2,3 millions de dollars en bitcoins. Toutes les personnes concernées ont été prévenues par Google.

Le groupe derrière ces méfaits et sa technique de prédilection ne seraient pas inconnus. C’est le collectif ShinyHunters et son « allié » Scattered Spider qui seraient à la manœuvre au moins dans deux des trois cas, soupçonne BleepingComputer. Le média rapporte également que les attaquants ont également exposé les 2,8 millions d’enregistrements attribués à Allianz Life. L’assureur américain avait signalé en juillet une attaque affectant la « majorité » de ses 1,4 million de clients dont les données personnelles et confidentielles étaient sauvegardées dans un « CRM basé sur le cloud ».

ShinyHunters s’en serait par ailleurs pris à Cisco, Qantas, Pandora et certaines maisons de LVMH à travers le même système et la même approche.

Les membres du collectif ont affirmé à nos confrères qu’il fallait nommer cette combinaison Sp1d3rHunters. Les cyberattaquants ayant contacté TicketMaster en juillet 2024 avaient utilisé ce nom.

Des franchises sous surveillance ShinyHunters s’est fait connaître pour les fuites de données orchestrées dans les systèmes de Santander, TicketMaster, Boulanger, SFR ou encore France Travail. Quatre de ses membres résidants en France ont été interpellés le 25 juin dernier par la brigade de lutte contre la cybersécurité de la préfecture de police de Paris (BL2C). L’un d’entre eux est l’administrateur de BreachForums, une « marketplace » d’échange de données volées. Le retour de cette vitrine sur le Dark Web susciterait la suspicion chez les cyberattaquants, dont Shiny, le leader de la franchise ShinyHunters qui affirme sur Telegram que BreachForums est désormais administré par les forces de l’ordre françaises et américaines.

Pour préserver le secret de l’enquête en cours, Air France-KLM et Bouygues Telecom n’ont pas confirmé avoir été contactées par les affidés de ShinyHunters, Scattered Spider ou Sp1d3rHunters. Dans un même temps, les attaquants ont révélé une capture d’écran d’un CRM Salesforce portant le logo de la compagnie aérienne. Les deux entreprises ciblées sont clientes de Salesforce.

Du phishing vocal et une version modifiée de Data Loader « La divulgation d’Air France-KLM s’ajoute à une liste croissante d’organisations touchées par une campagne d’hameçonnage vocal (vishing) très ciblée exploitant les environnements Salesforce », écrit Lidia Lopez, analyste senior en renseignement sur les menaces chez l’éditeur Outpost24. C’est justement ce qu’a expliqué avoir subi Google. Dans son cas, les attaquants ont exploité Data Loader, un outil pour importer, exporter et mettre à jour des enregistrements Salesforce. Ils ont usé de techniques d’ingénierie sociale pour piéger les métiers par mail ou par téléphone afin qu’ils se connectent à un service Data Loader géré par un compte que les acteurs malveillants contrôlaient ou à une version modifiée de Data Loader. Salesforce réclame généralement de confirmer la connexion à l’aide d’un code à huit chiffres. Une fois le lien établi, l’exfiltration est automatisée à travers des IP TOR. La demande de rançon suit quelques jours après. Google a réussi à restreindre l’accès frauduleux à une « courte fenêtre temporelle ». Une procédure documentée publiquement en juin par le groupe Threat Intelligence de Google (GITG). Le groupe décrivait l’attaque révélée le 5 août dernier. Le GITG avait reconnu et prévenu de l’escalade en cours de la franchise de ransomware. Il a aussi remarqué qu’après avoir utilisé des comptes d’essai Salesforce, les cyberattaquants affiliés utilisent désormais des comptes compromis pour initier la connexion malveillante. Ces acteurs seraient passés de l’usage de Data Loader depuis ces comptes compromis à l’introduction des versions modifiées de Data Loader. Elles contiendraient une charge active sous la forme d’un script Python.