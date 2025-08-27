Les approches actuelles de gestion des correctifs ne sont pas viables

Les professionnels de la cybersécurité chargés de la gestion et du déploiement des correctifs de vulnérabilités déclarent avoir du mal à hiérarchiser efficacement les mises à jour critiques et ont tendance à se rabattre sur l’approche consistant à décrire « tout » comme une priorité, une approche décrite comme insoutenable, selon un rapport compilé par Ivanti.

Dans son rapport 2025 sur la hiérarchisation des correctifs en fonction du risque, publié mi-juillet, Ivanti déplore l’absence d’évaluation normalisée des vulnérabilités et des correctifs, ce qui signifie que les utilisateurs doivent comparer et hiérarchiser les mises à jour sur la base de recommandations isolées.

Parmi les facteurs influençant la priorité des correctifs – tels que l’impact d’une vulnérabilité sur les systèmes critiques, le fait qu’elle soit (ou non) activement exploitée ou qu’elle ait été détectée par un scanner de vulnérabilités, son score CVSS ou le score de sévérité du fournisseur, le fait qu’elle doive ou non être corrigée pour des raisons de conformité (telles que l’inclusion dans la base de données CISA KEV), ou le fait qu’elle ait été ou non identifiée comme une priorité par la direction –, une majorité de cyber-professionnels ont déclaré qu’ils considéraient que tous ces facteurs avaient un impact élevé ou modéré sur leur degré d’urgence.

« Mais lorsque tout est prioritaire, rien n’est prioritaire », écrivent les auteurs du rapport, qui affirment qu’à la lumière de ces statistiques, il n’est pas surprenant que 39 % des cyber-professionnels déclarent avoir du mal à donner la priorité à la correction des risques et au déploiement des correctifs, et que 35 % d’entre eux déclarent avoir du mal à maintenir la conformité.

Chris Goettl, vice-président de la gestion des produits pour la sécurité des points d’accès chez Ivanti, estime que la plupart des vulnérabilités qu’il voyait activement ciblées dans la nature n’étaient pas celles auxquelles les équipes de sécurité accordaient la priorité.

« C’est pourquoi nous avons besoin d’une approche basée sur le risque pour la hiérarchisation des correctifs et la remédiation », juge-t-il. Les organisations doivent gérer plusieurs pistes distinctes de remédiation : la maintenance mensuelle de routine, les mises à jour plus prioritaires pour les applications couramment ciblées telles que les navigateurs et les outils de communication, et les réponses urgentes de type zero-day, à titre d’exemple.

Pour lui, « en configurant correctement les systèmes, toutes les mises à jour continues sont affectées à l’une de ces pistes et traitées dans le cadre des processus de gestion continue des correctifs, au lieu d’une fois par mois ».