Alliance de douze acteurs IT pour la souveraineté numérique de l’Europe

Onze entreprises européennes viennent de s’associer pour créer la European Sovereign Tech Industry Alliance (ESTIA). L’objectif de l’alliance sera de renforcer la souveraineté numérique du Vieux Continent.

Les quatre autres fondateurs de l’alliance sont Airbus, evroc (Suède), OpenNebula Systems (Espagne), Post Luxembourg et Telecom Italia.

L’Allemagne arrive en seconde position avec trois membres : A1 Digital, Deutsche Telekom et Schwarz Digits ( filiale du groupe de Lidl, qui s’est lancée dans le cloud ).

La France fournit le plus gros contingent de participant avec quatre groupes parmi les douze membres fondateurs : Dassault Systèmes, Orange, OVHcloud et Sopra Steria.

Deux priorités

ESTIA s’est d’ores et déjà fixé deux priorités.

La première est d’arriver à une définition juridique claire du cloud souverain.

La tâche ne sera pas forcément aisée. La définition française impose en effet une immunité à toute forme d’ingérence étrangère (droit et IT). Or cette définition, stricte, ne fait pas l’unanimité en Europe.

Des tensions sont apparues sur ce point précis, notamment entre la France et l’Allemagne, lors des négociations de l’EUCS, le schéma européen de certification de la cybersécurité des services cloud.

La seconde priorité sera de promouvoir une politique d’achat public qui privilégie les clouds européens pour le traitement des données sensibles.

« C’est une condition préalable à la compétitivité et à la sécurité européennes », assure Dassault Systèmes dans un communiqué. « Or, aujourd’hui, l’Europe reste fortement dépendante des technologies cloud non européennes », regrette le plus gros éditeur français et maison mère du cloud SecNumCloud OUTSCALE.

Le lancement officiel d’ESTIA est prévu pour 2026.

La naissance de cette alliance intervient dans un contexte de regain d’intérêt pour la problématique de souveraineté numérique de l’Europe, avec un Sommet à Berlin qui a vu de nombreux partenariats se former, comme celui entre Mistral et SAP.