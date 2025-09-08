SAP S/4 HANA : une vulnérabilité critique corrigée en août est activement exploitée

« Appliquer le correctif immédiatement est impératif ». C’est ainsi que SecurityBridge alerte sur la menace que fait planer la vulnérabilité CVE-2025-42957 sur les instances SAP S/4 HANA.

Assortie d’un score de sévérité de 9.9 (sur 10), cette vulnérabilité « nécessite uniquement l’accès à un utilisateur disposant de faibles privilèges pour compromettre entièrement un système SAP. Elle affecte toutes les versions S/4 HANA (cloud privé et sur site). Une exploitation réussie donne accès au système d’exploitation et un accès complet à toutes les données du système SAP », explique SecurityBridge dans un billet de blog.

Et de résumer : « avec un minimum d’effort, où une exploitation réussie peut facilement conduire à la fraude, au vol de données, à l’espionnage ou à l’installation de ransomware ».

Cette année, une autre vulnérabilité, affectant SAP NetWeaver, avait le même potentiel dévastateur : la CVE-2025-31324. Et pour la CVE-2025-42957, un code d’exploitation a été observé.

SAP a publié un correctif pour cette dernière vulnérabilité le 11 août dernier. Encore faut-il, donc, qu’il soit appliqué.