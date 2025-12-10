Devstral 2 : Mistral AI joue de sa différence dans la programmation

Après la double collection Mistral 3, la licorne française présente Devstral 2. Elle propose là deux modèles. Le plus grand, Devstral 2, est fourni sous une licence MIT modifiée. Cette licence propriétaire permissive interdit son usage pour des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 20 millions de dollars. Au-delà de ce seuil, Mistral AI propose une licence commerciale.

Comme Meta qui ne voulait pas « se tirer une balle dans le pied », Mistral AI veut profiter commercialement de ce modèle. Pour le coup, celui-ci dépasse tout juste les LLM chinois (DeepSeek 3.2, Kimi K2) en matière de programmation (SWE-Bench). Il reste toutefois derrière Gemini 3 Pro, GPT-5.1 Codex Max et Claude 4.5 Sonnet. Ces deux derniers disposeraient d’un score supérieur de 5 points.

Devstral 2 titille ses grands adversaires sans les battre « Les très grands modèles de langage dotés d’une architecture à mélange épars d’experts (MoE) sont difficiles à servir pour tout le monde, sauf pour les “gros joueurs”. » Baptiste RozièreChercheur en IA, Mistral AI Or, avec son architecture dense (contrairement à Mistral Large 3), ses 123 milliards de paramètres et sa fenêtre de contexte de 256 000 tokens, Devstral 2 est bien plus efficient que ses concurrents chinois (et probablement américains). Il réclame au minimum un serveur doté de quatre GPU Nvidia H100. « Les très grands modèles de langage dotés d’une architecture à mélange épars d’experts (MoE) sont difficiles à servir pour tout le monde, sauf pour les “gros joueurs” », justifie Baptiste Rozière, chercheur en IA chez Mistral AI, en réponse à une question d’un usager de LinkedIn. « C’est beaucoup mieux pour les entreprises de taille moyenne et les individus ». Au vu du manque de ressources de calcul disponibles sur site, les entreprises passeront peut-être par l’API. Devstral 2 est facturée 0,40 dollar pour un million de tokens en entrée et deux dollars pour le même volume de tokens en sortie. Il est accessible gratuitement, de manière temporaire. Devstral 2 est par ailleurs disponible depuis les services de Cline et de Kilo Code, deux éditeurs de CLI agentique. Pour rappel, Sonnet 4.5 d’Anthropic est facturé 3 ou 6 dollars pour un million de tokens en entrée, et 15 ou 22 dollars en sortie. Le concurrent surfacture les requêtes contenant plus de 200 000 tokens. GPT-5.1 Codex Max, en tête du parangonnage présenté par Mistral, coûte 1,25 dollar pour un million de tokens en entrée, 10 dollars en sortie.