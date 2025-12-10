Réseau : les efforts de HPE pour mieux se positionner dans l’IA
Le constructeur lance deux switches spécifiquement conçus pour les communications dans les projets d’IA, l’un pour les clusters de calcul, l’autre pour l’inférence sur site. Il tâche aussi d’unifier ses consoles d’administration autour d’une même IAOps.
HPE est le premier à commercialiser des switches réseau compatibles Ultra Ethernet, c’est-à-dire qui minimisent la latence dans les communications pour éviter que les machines connectées se tournent les pouces pendant que leur carte réseau décode les paquets de données entrants. Évidemment, les cas d’usage sont les traitements d’IA.
En datacenter, le nouveau switch HPE Juniper Networking QFX5250, 100 % refroidi par liquide, offre une bande passante de 102,4 Tbit/s. Celle-ci est répartie sur 64 connecteurs individuellement capables de communiquer à la vitesse record de 1,6 Tbit/s. Le but est d’interconnecter des GPU utilisés pour l’entraînement de modèles d’IA.
Ce switch sera notamment utilisé dans l’implémentation par HPE d’Helios, le design de cluster de calcul mis au point par AMD pour proposer une alternative aux clusters DGX de Nvidia.
« Le commutateur QFX5250 place temporairement HPE en position de leader dans le domaine des réseaux pour l’IA. Je ne doute pas que Cisco et Arista annonceront des switches comparables dans les prochains mois, tous deux basés sur le même contrôleur de Broadcom », estime l’analyste Shamus McGillicuddy, du cabinet Enterprise Management Associates.
À l’autre bout de la chaîne, le nouveau routeur HPE Juniper Networking MX301 est conçu pour distribuer des adresses IP et connecter des machines sur un site de production où fonctionnent des applications d’IA générative, basées sur l’inférence de modèles préentraînés. Présenté dans un boîtier compact de 1U, ce switch offre une bande passante de 1,6 Tbit/s répartie sur 16 connecteurs supportant de 1 à 50 Gbit/s, ou 10 connecteurs 100 Gbit/s, ou 4 connecteurs 400 Gbit/s.
Ces équipements réseau ont été dévoilés à l’occasion de l’événement HPE Discover 2025 que HPE a organisé la semaine dernière à Barcelone.
Vers une unification des consoles d’administration réseau chez HPE
Simultanément, HPE, qui a désormais bouclé le rachat de Juniper, a promis de fusionner, à terme, la console d’administration réseau Mist de Juniper avec la console Aruba Central qui sert jusqu’ici à administrer les switches de sa marque. D’ici là, les deux consoles sont désormais proposées sous la forme de containers installables ensemble et qui s’enrichissent l’un l’autre avec les relevés que chacun prélève.
« La conception à double plateforme permet à nos clients de choisir leur point de contrôle préféré, qu'il s'agisse de Mist ou d'Aruba Central, et de passer de manière transparente d'une plateforme à l'autre à mesure que leurs besoins évoluent, sans avoir à investir dans du nouveau matériel », a argumenté Rami Rahim, le directeur général de la division réseau de HPE, lors d'une conférence de presse tenue dans le cadre de HPE Discover 2025.
Le constructeur se vante d’avoir réussi en un temps record à rendre les deux consoles isofonctionnelles, notamment dans leurs capacités AIOps, c’est-à-dire la faculté d’une IA interne à analyser l’état du réseau et à produire des recommandations pour l’optimiser ou le dépanner. Dans le détail :
- Le modèle Large Experience Model de Mist sera désormais disponible dans Aruba Central.
- La technologie de maillage agentique d'Aruba Networking sera disponible pour Mist, ce qui améliorera la détection des anomalies et l'analyse des causes profondes.
- Mist adoptera les informations organisationnelles et les vues globales du centre d'opérations réseau d'Aruba Central pour une expérience utilisateur unifiée.
- Les nouveaux modèles de points d'accès WiFi-7 fonctionneront à la fois sur Aruba Central et Juniper Mist.
Jim Frey, analyste pour le cabinet Omdia, salue l’effort. Mais selon lui, « un véritable réseau autonome, suffisamment intelligent pour s'adapter automatiquement à diverses conditions afin de réduire les baisses de performances et les pannes, est encore loin d'être une réalité. » Il se contente d’estimer que HPE prend la bonne direction : « les équipes de Juniper et d'Aruba progressaient indépendamment dans cette direction, et elles peuvent désormais mettre en commun le meilleur de leurs capacités en matière d’IA. Donc c’est une accélération vers le progrès ».
Un avis corroboré par Shamus McGillicuddy : « ces intégrations sont encourageantes, mais l'entreprise a encore un long chemin à parcourir. À la fin, elle devra probablement choisir une plateforme plutôt qu'une autre afin de maintenir son rythme d'innovation », conclut-il.