Réseau : les efforts de HPE pour mieux se positionner dans l’IA

HPE est le premier à commercialiser des switches réseau compatibles Ultra Ethernet, c’est-à-dire qui minimisent la latence dans les communications pour éviter que les machines connectées se tournent les pouces pendant que leur carte réseau décode les paquets de données entrants. Évidemment, les cas d’usage sont les traitements d’IA.

En datacenter, le nouveau switch HPE Juniper Networking QFX5250, 100 % refroidi par liquide, offre une bande passante de 102,4 Tbit/s. Celle-ci est répartie sur 64 connecteurs individuellement capables de communiquer à la vitesse record de 1,6 Tbit/s. Le but est d’interconnecter des GPU utilisés pour l’entraînement de modèles d’IA.

Ce switch sera notamment utilisé dans l’implémentation par HPE d’Helios, le design de cluster de calcul mis au point par AMD pour proposer une alternative aux clusters DGX de Nvidia.

« Le commutateur QFX5250 place temporairement HPE en position de leader dans le domaine des réseaux pour l’IA. Je ne doute pas que Cisco et Arista annonceront des switches comparables dans les prochains mois, tous deux basés sur le même contrôleur de Broadcom », estime l’analyste Shamus McGillicuddy, du cabinet Enterprise Management Associates.

À l’autre bout de la chaîne, le nouveau routeur HPE Juniper Networking MX301 est conçu pour distribuer des adresses IP et connecter des machines sur un site de production où fonctionnent des applications d’IA générative, basées sur l’inférence de modèles préentraînés. Présenté dans un boîtier compact de 1U, ce switch offre une bande passante de 1,6 Tbit/s répartie sur 16 connecteurs supportant de 1 à 50 Gbit/s, ou 10 connecteurs 100 Gbit/s, ou 4 connecteurs 400 Gbit/s.

Ces équipements réseau ont été dévoilés à l’occasion de l’événement HPE Discover 2025 que HPE a organisé la semaine dernière à Barcelone.