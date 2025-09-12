Sécurité de l’IA : F5 s’offre la jeune pousse CalipsoAI

F5 va renforcer sa plateforme de sécurité applicative (Application Delivery and Security Platform, ADSP), en intégrant les fonctionnalités de CalipsoAI.

Dans un communiqué de presse, l’équipementier explique que celles-ci doivent apporter une « protection contre les nouvelles menaces liées à l’IA, telles que les attaques par injection de prompt et de jailbreak, grâce à une gestion des menaces en temps réel ».

Et cela avec, en prime, des « tests proactifs de red teaming contre plus de 10 000 nouveaux prompts d’attaque chaque mois afin de produire un score de risque ». La technologie de CalipsoAI doit en outre apporter « des garde-fous [qui] détectent et préviennent les fuites de données sensibles et les violations de politiques lors de l’exécution et auditent les interactions IA entre les modèles ».

Enfin, la technologie développée par la jeune pousse doit apporter une « observabilité centralisée, le contrôle des politiques et les journaux d’audit [qui] facilitent la conformité aux exigences du RGPD/de la loi européenne sur l’IA dans les environnements SaaS, sur site et hybrides ».

F5 va acquérir l’ensemble des actions de CalipsoAI pour 180 millions de dollars, essentiellement en numéraire.

Fondée en 2018, et dirigée par Donnchadh Casey, ancien de Qualtrics, la jeune pousse a développé une plateforme conçue pour tester, protéger et surveiller les applications dopées à l’intelligence artificielle. Sa dernière levée de fonds, de 5 millions de dollars, remonte au mois d’avril. CalipsoAI était présente à l’édition 2024 de VivaTech, en partenariat avec Orange.