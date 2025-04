Canva : l’outil de productivité à la mode qui échappe (pour l’instant) aux radars de la DSI

Récemment, j’ai assisté à l’événement « Canva Create » à Los Angeles. Contrairement aux conférences IT où l’on croise surtout des pros de l’infrastructure, des données ou des applications métiers, l’audience était composée de designers, de marketeurs et créatifs. Ce qui m’a frappé, au-delà de l’ambiance résolument enthousiaste – à tel point que 4 000 personnes se sont mises à danser – c’est l’énergie qui entourait les annonces de l’éditeur.

Si vous n’avez jamais utilisé Canva, c’est sans doute que vous n’êtes ni designer ni étudiant. Mes enfants connaissent l’outil, mais jusqu’à récemment, en tant qu’analyste spécialisé dans l’informatique métier, je n’y avais pas prêté plus d’attention.

Pourquoi parler de Canva sur un site d’IT B2B, me direz-vous ? Et bien parce qu’avec l’IA, les nouveaux usages de Canva commencent à croiser mon domaine. J’ai donc voulu en savoir plus.

Canva, un phénomène sous-estimé par l’IT

À l’origine, Canva est une plateforme de création de contenus. Son objectif est de simplifier la conception de visuels, de présentations, de vidéos, de posts de réseaux sociaux, etc. Ce qui frappe, c’est la façon dont l’outil regroupe tout le processus créatif dans une seule suite cohérente. Dans le monde IT, on parle souvent d’outils fragmentés et de workflows inefficaces. Canva apporte une réponse concrète à ce problème dans le design.

La plateforme unifie la création, la collaboration, la validation et la publication. Elle intègre aussi de l’automatisation, de l’Intelligence artificielle et des fonctionnalités orientées « data » – des aspects particulièrement intéressants.

Canva est une société privée basée en Australie. Elle pèse déjà plus de 32 milliards de dollars et revendique 230 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Ces derniers génèrent plus d’un milliard de contenus mensuels. Sa croissance est quasi naturelle : on commence par la version gratuite, puis on passe à la version Pro, avant d’adopter Canva Teams lorsque plusieurs collègues s’y mettent.

Depuis 2024, une offre « Canva Enterprise » propose également des fonctionnalités plus avancées de sécurité et de gestion coordonnée de l’image de marque. Les administrateurs peuvent aussi « transformer » des comptes personnels contenant des données professionnelles en comptes d’entreprise.

Mais dans les faits, Canva s’impose souvent sans passer par la DSI. Entièrement en ligne (SaaS), l’outil n’exige ni ticket de support ni processus d’achat formalisé. En un rien de temps, un service entier peut l’utiliser avec des contenus sensibles – sans que la DSI ou le RSSI soient au courant.

Nous sommes face à un pur cas d’école de shadow IT. Ici, il touche à des contenus visuels, collaboratifs et souvent liés à l’identité de marque. Avec l’intégration de l’IA et de la data, Canva Visual Suite va vite devenir un sujet stratégique auquel la cybersécurité et la DSI vont avoir à s’occuper.

Soyons clairs : Canva n’est pas un mauvais outil. Il est populaire. Et efficace. Mais en tant qu’application non répertoriée, il représente aussi un vecteur potentiel de fuite de données. Il mérite donc une attention spécifique dans les stratégies IT.