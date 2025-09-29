Mexique : Airbus Public Safety and Security victime de ransomware début mai

« Le 6 mai 2025, notre entité Airbus Public Safety and Security au Mexique a été victime d'une attaque de type rançongiciel. L'incident a été entièrement maîtrisé grâce à la mobilisation de nos équipes de sécurité », indique un porte-parole du groupe, dans un e-mail adressé à la rédaction.

L’industriel assure « qu'aucun des systèmes utilisés par les clients d'Airbus Public Safety and Security n'a été affecté et que ces systèmes sont restés pleinement opérationnels pendant toute la durée de l'incident ».

Le porte-parole du groupe rappelle qu’en « tant qu'acteur majeur de la haute technologie et de l'industrie, Airbus est la cible d'acteurs malveillants ». Et de souligner qu’il « prend la cybersécurité très au sérieux et surveille les activités sur ses systèmes d'information en permanence, dispose de moyens de protection dédiés, de cyber-experts et de processus afin de protéger l'entreprise, nos produits et nos clients en prenant des mesures immédiates et appropriées ».

Aucune revendication de cette cyberattaque n’a été trouvée par le service spécialisé Ransomware.live. Selon nos informations, c’est l’enseigne Qilin qui est impliquée. Quand bien même celle-ci soit connue pour pratiquer la double extorsion et mettre à l’index ses victimes refusant de céder au chantage, les éléments à notre disposition suggèrent qu’aucune rançon n’a été versée.

Ce ne serait pas la première fois qu'une cyberattaque n'est pas revendiquée malgré l'absence de paiement de la rançon demandée. Plusieurs cas similaires ont été constatés depuis le début de l'année avec l'enseigne Akira, notamment.

Airbus indique que l’incident fait « l’objet d’une enquête judiciaire au Mexique ».