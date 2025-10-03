Cyberhebdo du 3 octobre 2025 : quand la pénurie de bière menace le Japon

La semaine écoulée a une nouvelle fois mis en lumière la diversité et l’ampleur des menaces cyber à l’échelle internationale.

Au total, neuf cyberattaques ont été rapportées dans les médias, touchant des organisations et institutions réparties dans neuf pays : Israël (ISR), Allemagne (DEU), France (FRA), Arabie Saoudite (SAU), Inde (IND), Italie (ITA), Sénégal (SEN), Japon (JPN) et États-Unis (USA).

Cette édition du Cyberhebdo revient sur les faits marquants et les tendances observées à travers ces incidents, pour mieux comprendre l’évolution de la menace et ses répercussions à l’échelle mondiale.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

25/09/2025 – Direction générale des impôts et domaines (Dgid) (SEN)

La Direction générale des impôts et domaines a été victime d’une cyberattaque, selon le journaliste Bachir Fofana, ce qui a mis hors service le service informatique. Les agents ont reçu un message les avertissant de ne pas allumer leurs machines en raison de l’attaque. Cette cyberattaque intervient dans un contexte de difficultés financières et de dettes supposées cachées. (source)

26/09/2025 – MPDV Mikrolab GmbH (DEU)

L’éditeur de logiciels MPDV Mikrolab GmbH a été victime d’une attaque informatique, mais grâce à une intervention rapide, aucun dommage n’a été causé et les données des clients sont sécurisées. Les autorités ont été informées et les traces sécurisées ont été transmises pour une enquête plus approfondie. L’entreprise a déclaré que les processus internes fonctionnent à nouveau normalement depuis le début de la semaine. (source)

27/09/2025 – Al-Babtain Power and Telecommunications Co. (SAU)

Al-Babtain Power and Telecommunications Co. (fournisseur d’équipements de télécommunications à Riyad) a annoncé que son équipe de cybersécurité a détecté une tentative de violation de la sécurité sur un serveur appartenant à l’une de ses filiales en Égypte, mais l’incident n’a eu aucun impact sur les données ou les opérations de l’entreprise. La société a immédiatement mis en œuvre ses protocoles et mesures de sécurité approuvés sur tous les serveurs de la société mère et de ses filiales. Le serveur visé était un serveur de base de données de sauvegarde non principal. L’attaque a été revendiquée sous l’enseigne Thegentlemen. (source)

27/09/2025 – Forio (ITA)

La commune de Forio a été victime d’une attaque informatique, entraînant la perte de documents et de données. Des mesures ont été prises pour récupérer les données perdues et se protéger contre de futures attaques. Un service de support a été confié à la société ArtenSys pour analyser et récupérer les éléments publiés en ligne. (source)

28/09/2025 – Asahi Group Holdings, Ltd. (JPN)

Asahi Group Holdings, Ltd. (société holding japonaise spécialisée dans les boissons) a subi une attaque informatique qui a provoqué une panne de système, affectant ses opérations au Japon, jusqu’à la production de bière. Les opérations de commande et d’expédition ainsi que les centres d’appel ont été suspendus. L’entreprise enquête actuellement sur la cause et travaille à rétablir les opérations. (source)

29/09/2025 – LG Balakrishnan & Bros Ltd (IND)

LG Balakrishnan & Bros Ltd (fabricant mondial de produits de transmission) a subi une attaque de malware, mais a assuré que ses systèmes sont sécurisés. L’entreprise a pris des mesures immédiates pour contenir l’impact et a notifié les autorités compétentes. Les opérations commerciales se poursuivent normalement. (source)

29/09/2025 – Comté de DeKalb (USA)

Un incident de cybersécurité a touché le système informatique de l’administration du comté de DeKalb. Les détails de l’incident ne sont pas précisés, mais celui-ci est en cours d’investigation. Le comté de DeKalb est situé dans l’Indiana, aux États-Unis. (source)

02/10/2025 - Shamir Medical Center (ISR)

Le centre médical Shamir a été victime d’une attaque informatique impliquant l’enseigne de cybercriminels Qilin. Les opérations ont continué normalement, mais les experts examinent si des données sensibles ont été compromises. Le centre médical Shamir a été touché, mais aucune information n’a été divulguée sur les conséquences de l’attaque. Les experts sont en train d’examiner l’incident pour déterminer si des données de patients ont été compromises. (source)

03/10/2025 – Ville de Fumel (FRA)

La ville de Fumel a été victime d’une cyberattaque avec demande de rançon, ce qui a bloqué certains services à la population. Les agents de la ville ont trouvé un message en anglais demandant le paiement d’une rançon pour débloquer la situation. Le maire a indiqué que la ville avait pris une assurance contre ce type d’attaque et sera aidée par une société pour résoudre le problème. (source)

